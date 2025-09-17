ETV Bharat / entertainment

रणबीर कपूर आणि विकी कौशल हे संजय लीला भन्साळीबरोबर इतिहास रचणार?, 'लव्ह अँड वॉर'बद्दल घ्या जाणून...

संजय लीला भन्साळी हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक आहेत. आता त्याचा आगामी चित्रपट 'लव्ह अँड वॉर' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

love and war movie
'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट (रणबीर कपूर आणि विकी कौशल (IANS))
Published : September 17, 2025 at 2:19 PM IST

मुंबई : बॉलिवूडमध्ये दोन मेगा- सुपरस्टार रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली आहे. रणबीरच्या 'अ‍ॅनिमल'नं जगभरात ९१७.८२ कोटींची कमाई केली आहे, तर विकीच्या 'छावा'नं ८०० कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटांच्या यशामुळं रणबीर कपूर आणि विकी कौशल त्यांच्या पिढीतील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक झाले आहेत. आता हे दोन्ही सुपरस्टार प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटामध्ये एकत्र दिसणार आहेत. या चित्रपटात आलिया भट्ट देखील प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत.

संजय लीला भन्साळी यांचा 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट : रणबीर कपूर, विकी कौशल आणि आलिया भट्ट हे दिग्गज भारतीय दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटात एकत्र येत असल्यानं त्याचे चाहते देखील खूप उत्सुक आहेत. आता या चित्रपटाद्वारे भन्साळी नक्कीच जादू निर्माण करतील. प्रेक्षकांनी ब्लॉकबस्टर 'संजू'मध्ये रणबीर कपूर आणि विकी कौशल यांच्यातील जबरदस्त केमिस्ट्री पाहिली आहे. अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते संजय लीला भन्साळी हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्तम चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक आहेत. भन्साळी यांच्या मनमोहक कथानक, आश्चर्यकारक दृश्ये, तीव्र नाट्य आणि संस्मरणीय पात्रांसाठी ओळखले जाणारे त्यांचे चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीत सातत्यानं नवीन विक्रम प्रस्थापित करतात. आता त्यांचा आगामी चित्रपट देखील चित्रपटगृहांमध्ये जादू करेल असं सध्या दिसत आहे.

'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट कधी होईल रिलीज : रणबीर, विकी आणि आलिया सारख्या स्टार त्रिकुटांसह, हा चित्रपट निःसंशयपणे १००० कोटी रुपयांचे मोठे यश मिळविण्यास सज्ज आहे. संजय लीला भन्साळी यांच्या आगामी 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपट हा धमाकेदार असणार असा आता अनेकजण अंदाज लावत आहेत. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल सारखे तीन मोठे स्टार भन्साळींच्या भव्य जगात एकत्र दिसतील, तेव्हा थिएटरमध्ये धुम उडेल हे मात्र नक्की. हा चित्रपट २० मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. आता रणबीर आणि विक्कीचे चाहते त्याच्या आगामी चित्रपटाच्या रिलीजची खूप आतुरतेनं वाट पाहात आहेत.

