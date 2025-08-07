मुंबई : कोरियन इंडस्ट्रीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आर अँड बी जोडी 'अॅज वन'चा भाग असलेली प्रसिद्ध गायक ली मिनचं निधन झालंय. ती ४६ वर्षांच्या होती. ली मिन ही तिच्या घरी मृतावस्थेत आढळून आली असून याप्रकरणी पोलीस चौकशी करत आहेत. ली मिनच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होत आहे. दरम्यान एजन्सी ब्रँड न्यू म्युझिकच्या एका अधिकाऱ्यानं निवेदनाद्वारे तिच्या अचानक निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ६ ऑगस्ट रोजी ली मिनचा शव तिच्या पतीच्या सियोलमधील घरी आढळला होता.
ली मिन कोण होती? : आता या गायकीचं निधन कसं झालं याबद्दल माहिती आतापर्यंत खाजगी ठेवण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर ली मिनचं अकाउंट नसल्यानं चाहते या स्टार गायिकेच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी इंस्टाग्राम , एक्स आणि बाकी इतर प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत. बुधवारी मेल क्युंगजे यांना दिलेल्या निवेदनात तिच्या एजन्सीनं म्हटलं आहे की, 'काल रात्री, ली मिन यांचा पती घरी परतला तेव्हा त्यांना तिचे शव आढळले. पोलिस चौकशी करत आहेत. निकाल जाहीर होईपर्यंत लोकांना जास्त अंदाज लावण्यापासून दूर राहण्याची आम्ही विनंती करतो.'
ली मिन निधनाचा बसला तिच्या मैत्रिणीला धक्का : दरम्यान वयाच्या २१व्या वर्षी पदार्पण करणारी ली मिन क्रिस्टल चेयबरोबर आर अँड बी जोडी 'अॅज वन'चा एक भाग होती. तिची जोडीदार सध्या अमेरिकेत असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान क्रिस्टलला आपल्या मैत्रिणीच्या अचानक निधनाची बातमी कळल्यानंतर तिनं घरी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोघेही अगदी अलीकडेपर्यंत संगीत क्षेत्रात सक्रिय झाल्या होत्या. गेल्या मे महिन्यात म्यूजिक टॉक शो, द सीझन्स: पार्क बो-गम'स कॅन्टेबिल'मध्ये दोघीही गाताना दिसल्या होत्या. त्यांचा एपिसोड महिन्याच्या ९ तारखेला प्रसारित झाला होता. दरम्यान ली मिन त्यांच्या पुढील गाण्यावर काम करत होती. फेब्रुवारीमध्ये तिनं बँड पार्टनर क्रिस्टलबरोबर 'स्टिल माय बेबी' नावाचे एक गाणं रिलीज केलं होतं. त्यानंतर जूनमध्ये 'हॅपी बर्थडे' गाणं रिलीज केलं. १९७८ मध्ये जन्मलेली ली मिन ही कोरियन-अमेरिकन कलाकार होती. १९९९ मध्ये 'अॅज वन' या नावाचा तिचा पहिला अल्बम 'डे बाय डे' रिलीज करून तिनं संगीत क्षेत्रात पदार्पण केलं होतं. दरम्यान ली मिन अनेक टीव्ही शोमध्ये पाहुणी कलाकार म्हणून देखील आली आहे. याशिवाय तिनं काही चित्रपटांमध्येही काम केलंय.