मुंबई - मुंबईत आज दहीहंडीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. यावेळी अनेक ठिकाणी दहीहंडीचे आयोजन करण्यात आले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दादरच्या आयडियल बुक डेपो येथे दहीहंडीचे आयोजन करण्यात आले आहे. याच बुक डेपोच्या दहीहंडीची ओळख, सेलिब्रिटी दहीहंडी अशी देखील आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात मुंबईकरांची गर्दी असते. आयडियल बुक डेपो आयोजित दहीहंडी उत्सवात सर्व मुंबईकरांचे लक्ष 'दशावतार' या मराठी चित्रपटाच्या टीमनं वेधून घेतलं. या चित्रपटाच्या कलाकारांमधील अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकर अभिनेता अभिनय बेर्डे आणि अभिनेता सिद्धार्थ मेनन यांनी हजेरी लावली. यात अभिनेता सिद्धार्थ मेनन याला आयडियल बुक डेपोचे सेलिब्रिटी हंडी फोडण्याचा मान मिळाला.
'दशावतार' टीम दहीहंडीच्या कार्यक्रमात झाली सहभागी : मराठी चित्रपट यावेळी ईटीव्ही भारतशी बोलताना अभिनेता सिद्धार्थ मेनन यानं सांगितलं की, "आयडियल बुक डेपोपासून आम्ही आज दहीहंडीच्या कार्यक्रमांना जाण्यास सुरुवात केली आहे. अजून बऱ्याच दहीहंडीच्या कार्यक्रमांना जायचं आहे. इथे माझ्यासाठी सरप्राईज ठेवलं होतं. मी संपूर्ण मुंबई फिरण्याच्या तयारीनं आलो होतो, पण इथे अचानक मला हंडी फोडण्यास सांगण्यात आलं. आता मी याच अवतारात सगळीकडे जाणार आहे. भर पावसात देखील या सर्व गोविंदांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसत आहे. त्या सर्वांना मी दहीहंडीच्या शुभेच्छा देतो. आमचा 'दशावतार' हा चित्रपट सप्टेंबर महिन्यात प्रदर्शित होत आहे. त्यामुळं सर्वांनी आपल्या नजीकच्या चित्रपटगृहात जाऊन हा सिनेमा नक्की पाहावा" असे आवाहन अभिनेता सिद्धार्थ यानं केलं आहे.
अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकरनं व्यक्त केल्या भावना : 'हास्य जत्रा' फेम अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकरनं सांगितलं की, "भर पावसात देखील हे गोविंदा मोठ्या उत्साहात सण साजरा करत आहेत. आपण सर्वांनी या उत्साहात सहभागी व्हावं आणि आमचा 'दशावतार' हा सिनेमा सप्टेंबर महिन्यात चित्रपटगृहात जाऊन पाहावा" अशी प्रतिक्रिया अभिनेत्री प्रियदर्शनी इंदलकरीनं ईटीवी भारतला दिली आहे. दरम्यान या चित्रपटाच्या टीमनं गोविंदा पथकांना भेटून त्यांचा आनंद द्विगुणीत केला.
