किशोर कुमार यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त ऐका सुंदर 'ही' गीत, पाहा यादी...

किशोर कुमार यांची आज १३ ऑक्टोबर रोजी पुण्यतिथी आहे. त्याचं वयाच्या अवघ्या ५८व्या वर्षी मुंबईत निधन झालं होतं.

Published : October 13, 2025 at 3:48 PM IST

मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक असा आवाज, ज्यानं प्रत्येकांना आनंद दिला आहे. लोक अजूनही त्यांच्या आवाजावर प्रेम करतात. आज १३ ऑक्टोबर रोजी किशोर कुमार यांची पुण्यतिथी आहे. आज आम्ही किशोर कुमारबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, ज्यांना 'किशोर दा' म्हणून ओळखले जाते. किशोर कुमार यांनी हिंदी, तमिळ, मराठी, आसामी, गुजराती, कन्नड, भोजपुरी, मल्याळम आणि उडिया यासह अनेक भाषांमध्ये जवळजवळ ३,००० गाणी गायली. किशोर कुमार यांनी भडक, दुःखद आणि रोमँटिक गाणी देखील गायली, जी त्यांचे चाहते अजूनही विसरू शकत नाहीत. आज या प्रसंगी आम्ही तुम्हाला काही गाण्याबद्दल सांगणार आहोत, जी खूप गाजली आहेत.

दिल ऐसा किसी ने मेरा तोडा - हे गाणे वियोग आणि दुःखाच्या भावना व्यक्त करते. चित्रपट : अमानुष (1975)

मेरे महबूब कयामत होगी - हे गाणे प्रेम आणि वेदनांच्या भावना व्यक्त करते. चित्रपट : मिस्टर एक्स इन बॉम्बे (1964)

घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं- हे गाणे मनातील वेदना व्यक्त करते. चित्रपट: चोर मचाये शोर (1973)

चिंगारी कोई भडके - हे गाणे हृदयातील आग आणि जळजळ व्यक्त करते. चित्रपट: अमर प्रेम (1972)

ओर साथी रे - हे गाणे प्रेम आणि दुःखाचे मिश्रण दाखवते. चित्रपट: मुकद्दर का सिकंदर (1978)

कभी पलकों पर आंसू- हे गाणे वेगळेपणा आणि दुःखाच्या भावना दर्शवते. चित्रपट : हरजाई (1981)

मेरे नैना सावन भादों - हे गाणे प्रेम आणि वेगळेपणाची वेदना सुंदरपणे व्यक्त करते. चित्रपट : मेहबूबा (1976)

किशोर कुमार यांचं निधन : दरम्यान ४ ऑगस्ट १९२९ रोजी खांडवा येथे जन्म घेतेल्या किशोर कुमार यांचं १३ ऑक्टोबर १९८७ रोजी सायंकाळी ४:४५ वाजता मुंबईत हृदयविकाराच्या झटक्यानं अचानक निधन झालं. याचं दिवशी त्याचा भाऊ अशोक कुमार यांचा ७६वा वाढदिवस होता. किशोर कुमार यांचा निधनाची बातमी ही चित्रपटसृष्टीसाठी धक्कादायक होती.

