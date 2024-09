ETV Bharat / entertainment

97व्या अकादमी पुरस्कारमध्ये किरण राव निर्मित 'लापता लेडीज'ची ऑस्करसाठी एन्ट्री - laapataa ladies Movie

By ETV Bharat Marathi Team

'लापता लेडीज'आणि ऑस्कर ( Kiran Rao's Laapataa Ladies Is India's Official Entry for Oscars 2025 (Film Poster/ ETV Bharat) )