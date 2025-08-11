मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कियारा अडवाणी सध्या तिच्या नवजात बाळाबरोबर खास प्रसूती क्षणांचा आनंद घेत आहे. कियारानं अलीकडेच पती सिद्धार्थ मल्होत्राबरोबर तिच्या पहिल्या बाळाचे स्वागत केले. गेल्या महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये तिनं एका मुलीला जन्म दिला. तिनं ९ ऑगस्ट रोजी उशिरा सोशल मीडियावर तिच्या मुलीबद्दल एक भावनिक पोस्ट शेअर केली होती. आई झाल्यानंतर कियारा सोशल मीडियाद्वारे स्वत:बद्दल अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. दरम्यान ९ ऑगस्ट रोजी उशिरा, कियारानं इंस्टाग्राम स्टोरीवर आई म्हणून तिच्या नवीन भूमिकेबद्दल अनुभव शेअर केला.
अभिनेत्री कियारा अडवाणीची पोस्ट व्हायरल : आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर कियारानं आई म्हणून तिच्या नवीन जबाबदाऱ्यांमधील आनंद आणि थकवा सुंदरपणे वर्णन केला. तिनं तिच्या पोस्टमध्ये लिहिलं की, 'मी तुमचे डायपर बदलते, तुम्ही माझे जग बदलले आहे. हा एक चांगला सौदा आहे.' कियारा आणि तिचा स्टार पती सिद्धार्थ मल्होत्राला १५ जुलै २०२५ रोजी गोंडस बाळ झाले. यानंतर या जोडप्यानं सोशल मीडियावर गुलाबी कार्ड शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांनी आपल्या कार्डवर लिहिलं, 'आमचे हृदय भरले आहे आणि आमचे जग कायमचे बदलले आहे. आम्हाला एका मुलीचा आशीर्वाद मिळाला आहे.'
कियारा अडवाणीचा आगामी चित्रपट 'वॉर २' : कियारा अडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये लग्न केले. या जोडप्यानं या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये बाळाच्या मोज्यांचा फोटो शेअर केला आणि 'आमचे सर्वात मोठे आशीर्वाद येत आहेत' या कॅप्शनसह त्यांची गर्भधारणा उघड केली.दरम्यान कियारा तिच्या प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या रिलीजसाठी सज्ज आहे. अयान मुखर्जीचा हाय-ऑक्टेन अॅक्शन ड्रामा 'वॉर २' १४ ऑगस्ट रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटात कियारा हृतिक रोशन आणि साऊथ सुपरस्टार ज्युनियर एनटीआरबरोबर दिसणार आहे. 'वॉर २' चित्रपटामध्ये कियारा हटके अंदाजात दिसणार आहे, पण सध्या कियारा एका प्रेमळ आईच्या भूमिकेसाठी चर्चेत आहे.
