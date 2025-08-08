Essay Contest 2025

‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं; सेन्सॉर प्रमाणपत्र महिनाभरासाठी निलंबित - KHALID KA SHIVAJI FILM

चित्रपटातील काही संवादांवर आक्षेप घेत राज्य सरकारनं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं चित्रपटाची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली होती.

Khalid Ka Shivaji film release stopped
‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 1:52 PM IST

मुंबई : ‘खालिद का शिवाजी’चा वाद केंद्राच्या दरबारी पोहोचल्यानंतर केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं या चित्रपटाचं सेन्सॉर प्रमाणपत्र महिनाभरासाठी निलंबित केलं आहे. त्यामुळे आज ( 8 ऑगस्ट) प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचं प्रदर्शन लांबणीवर पडलं आहे. या चित्रपटातील काही संवादांवर आक्षेप घेत राज्य सरकारनं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडं चित्रपटाची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत फेरतपासणीकरिता या चित्रपटाचं सेन्सॉर प्रमाणपत्र महिनाभरासाठी निलंबित करण्यात आलंय.

चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाबाबत चिंता व्यक्त : माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं 7 ऑगस्ट रोजी रात्री याबाबतचे आदेश जारी केले. त्यात म्हटलंय, महाराष्ट्र सरकारनं खालिद का शिवाजी चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या चित्रपटातील काही संवादांमध्ये ऐतिहासिक आणि तथ्यात्मक त्रुटी आहेत. ज्यामुळं आगामी सणासुदीच्या काळात सार्वजनिक आणि सांस्कृतिक भावनांवर परिणाम होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेता, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 15 जुलै रोजी एका समितीची स्थापना केली. माहिती आणि प्रसारण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 7 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 5 वाजता या समितीची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाचे सचिव, मुंबईचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि चित्रपटाचे दिग्दर्शक सहभागी झालेत.

Khalid Ka Shivaji film release stopped
‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं (Source- ETV Bharat)

प्रदर्शनावर एक ते दोन महिने स्थगिती देण्याची विनंती : या चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या अयोग्य आणि समाजाच्या सांस्कृतिक भावनांना ठेच पोहोचवणारा मजकूर आहे, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं सांस्कृतिक विभागाच्या सचिवांनी या बैठकीत मांडली. तसंच चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर एक ते दोन महिने स्थगिती देण्याची विनंती केली. मुंबईच्या अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांनी, विशेषतः येत्या गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या सणांच्या काळात या चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली. तसंच चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर पुनरावलोकन होईपर्यंत स्थगिती देण्याची विनंती केली. या बैठकीतील सर्व पक्षांची मतं लक्षात घेऊन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी होऊ शकणाऱ्या परिणामांचा विचार करून, समितीनं मत व्यक्त केलं की, सणासुदीच्या काळात चित्रपटाचं सार्वजनिक प्रदर्शन सामुदायिक सलोखा आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी अनुकूल नाही. परिणामतः 'खालिद का शिवाजी' या चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रावर एक महिन्याची स्थगिती देण्यात येत आहे, जी या आदेशाच्या दिवसापासून लागू होईल, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं ‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविषयी दिग्दर्शक राज मोरे यांनी एका वाक्यात प्रतिक्रिया दिली. "आता कारवाईबाबत आम्ही पुढील पर्याय पडताळून पाहू", असंही ते म्हणाले.

Khalid Ka Shivaji film release stopped
‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं (Source- ETV Bharat)

राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार कार्यवाही : सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी यांनी 6 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू यांना याबाबत पत्र पाठवलं. 'खालिद का शिवाजी' या चित्रपटाला 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाकडून प्रमाणपत्र (क्रमांक 0/1/121/2024-MUM) मिळालं. मात्र, या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांशी संबंधित संवाद वस्तुस्थितीला धरून नाहीत आणि सार्वजनिक भावना दुखावणारे आहेत, अशी तक्रार निलेश भिसे यांनी (ट्रेलरमधील चित्रिकरणाचा आधार) 5 ऑगस्ट 2025 रोजी आमच्या विभागाकडं केली आहे. या चित्रपटावरून विविध ठिकाणी तीव्र निदर्शनं झाली आहेत. नुकत्याच झालेल्या राज्य चित्रपट पुरस्कार समारंभातही या चित्रपटावर बंदी घालण्याची आणि वादग्रस्त संवाद वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामुळं राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याची भीती आहे. हा चित्रपट 8 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळं सार्वजनिक भावना आणि शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सरकारनं सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952च्या कलम 6(1) अंतर्गत कारवाई करावी. केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला या चित्रपटाच्या प्रमाणित प्रतीची फेरतपासणी करण्यास सांगावं आणि फेरतपासणीचा निर्णय येईपर्यंत चित्रपटाचं प्रदर्शन तात्पुरतं थांबवावं, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली होती.

नेमकं प्रकरण काय? : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात 35 टक्के सैनिक मुसलमान होते आणि त्यांचे 11 अंगरक्षकही मुसलमान होते. तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुस्लिम सैनिकांसाठी रायगडावर मशीद बांधली होती, असे संवाद ‘खालिद का शिवाजी’ चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये समाविष्ट आहेत. राज मोरे यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. मात्र असे संवाद लिहून खोटा इतिहास पसरवला जात असल्याचा दावा हिंदुत्ववादी संघटनांकडून केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणावेळी घोषणाबाजी : महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मनोगत व्यक्त करण्यासाठी उभे राहिले असता, प्रेक्षकांमध्ये बसलेल्या काही अज्ञात व्यक्तींनी ‘बंद करा बंद करा 'खालिद का शिवाजी बंद करा’ अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. घोषणाबाजी करणाऱ्या व्यक्तींच्या हातात फलक होते आणि त्यांच्याकडून इतिहासाचे विकृतीकरण बंद करा, अशीही घोषणाबाजी करण्यात आली. या घोषणाबाजीनंतर तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडले आहे, आता कार्यक्रम खराब करू नका, असे म्हणत फडणवीस यांनी भाषणाला सुरुवात केली. या प्रकरणानंतर संबंधित व्यक्तींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

त्या संदर्भातील चौकशीचे आदेश - शेलार : या प्रकरणानंतर सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपट प्रमाणन अधिनियम, 1952 च्या कलम 6(2) अंतर्गत या चित्रपटाचं प्रमाणपत्र एका महिन्यासाठी स्थगित केलं आहे. कुणाच्याही भावना दुखावणं किंवा चुकीचा इतिहास दाखवणं, तसेच जनक्षोभ होणं आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळं ‘सीबीएफसी’नं त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आम्ही केली होती. हा चित्रपट मध्यंतरी चित्रपट महोत्सवासाठी पाठविण्याची भूमिका, ज्या निवड समितीनं घेतली, त्या संदर्भातील चौकशीचे आदेश मी दिले आहेत. त्यांनी योग्य अभ्यास केला होता का? चित्रपट पाहिला होता का? कथा वाचली होती का? खोडसाळपणा होता का? आदींची चौकशी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी करावी, असे आदेश दिल्याचंही आशिष शेलार यांनी सांगितलंय.

