'केबीसी १७' स्वातंत्र्यदिन महाउत्सव विशेष एपिसोडमध्ये ऑपरेशन सिंदूरची धुरा सांभाळणाऱ्या महिला अधिकारी... - KBC 17 INDEPENDENCE DAY MAHA UTSAV

'केबीसी १७'मध्ये भारतीय नौदल, भारतीय सेना आणि भारतीय हवाई दलाचे उच्च अधिकारी सहभागी होईल, ज्यांनी ऑपरेशन सिंदूरची धुरा सांभाळली होती.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2025 at 12:00 PM IST

मुंबई : शतकातील सर्वात लोकप्रिय क्विझ शो 'कौन बनेगा करोडपती'चा १७वा सीझन ११ ऑगस्टपासून सुरू झाला आहे. २५ वर्षांहून अधिक जुन्या या शोच्या माध्यामातून अमिताभ बच्चन पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना भेटायला आले आहेत. शोच्या नवीन सीझनमध्ये, स्वातंत्र्य दिन २०२५ साठी एक खास एपिसोड तयार करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये अलीकडच्या ऑपरेशन सिंदूरचे शूर सैन्य अधिकारी दिसणार आहेत. शोने या देशभक्तीपर एपिसोडचा प्रोमो देखील रिलीज केला आहे, ज्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूरची धुरा सांभाळणाऱ्या महिला ऑफिसर आहेत.

ऑपरेशन सिंदूर मागे कोण : कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी रिलीज झालेल्या प्रोमोमध्ये म्हटलं, "पाकिस्तान असं नेहमीच करत होते, म्हणून त्याना उत्तर देणे योग्य होतं." यानंतर विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी म्हटलं, "मग पहाटे १.०५ ते १.३० वाजेपर्यंत २५ मिनिटांत खेळ संपला." त्यानंतर कमांडर प्रेरणा देवस्थळी यांनी म्हटलं, "लक्ष्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांचा नाश करण्यात आला, मात्र कोणत्याही नागरिकाचे नुकसान झाले नाही, हा नवीन विचारसरणीचा नवीन भारत आहे." त्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी 'भारत माता की जय' असा नारा दिला. प्रोमोच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं गेलं आहे, 'दिस इंडिपेंडन्स डे महा स्पेशल उत्सव एपिसोड, १५ ऑगस्ट रात्री ९ वाजता.'

'केबीसी १७'चा पहिला स्पर्धक : 'कौन बनेगा करोडपती १७'च्या पहिल्या एपिसोडमध्ये, लखनौचा रहिवासी आणि बँकिंग क्षेत्रात काम करणारा मानवप्रीत हॉट सीटवर पोहोचला होता. त्यांनी २५ लाख रुपये जिंकले आहेत. त्यांची गाडी ५० लाख रुपयांच्या प्रश्नावर अडकली. बराच विचार केल्यानंतर त्यांनी गेम सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि २५ लाख रुपये घेऊन घरी परतले. त्यांना ५० लाख रुपयांचा एक प्रश्न विचारण्यात आला होता, प्रश्न: रवींद्रनाथ टागोर यांनी त्यांचा 'पुराबी' हा काव्यसंग्रह कोणत्या दक्षिण अमेरिकन लेखकाला समर्पित केला होता? त्याचे पर्याय आहेत, ए. गॅब्रिएला मिस्त्राल बी. व्हिक्टोरिया ओकाम्पो सी. मारिया लुईसा बोम्बल डी. तेरेसा दे ला पारा. त्याचं बरोबर उत्तर पर्याय बी आहे.

