कतरिना कैफनं दिराचा वाढदिवस केला साजरा, गरोदरपणाच्या घोषणेनंतर अभिनेत्रीची पहिली झलक...

सनी कौशलनं २८ सप्टेंबर रोजी त्याचा ३६वा वाढदिवस साजरा केला आहे. आता या वाढदिवसाच्या सोहळ्यातील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
Published : September 30, 2025 at 1:59 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी अलीकडेच त्यांच्या चाहत्यांना एक गोड बातमी दिली होती. गरोदरपणाची घोषणा केल्यानंतर हे जोडपे खूप चर्चेत आले आहेत. चाहते कतरिनाच्या गरोदरपणाबद्दल वारंवार अंदाज लावत होते आणि अखेर या स्टार जोडप्यानं त्यांच्या चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली. आता, विकी आणि कतरिना लवकरच त्यांच्या पहिल्या मुलाचे पालक बनण्याची तयारी करत आहेत. दरम्यान कतरिना कैफ तिच्या गरोदरपणाची घोषणा झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दिसली आहे. कतरिनानं तिचा दिर सनी कौशलचा वाढदिवस साजरा केला. आता या सेलिब्रेशनमधील कतरिना कैफचा फोटो समोर आला आहे.
कतरिना कैफची पहिली झलक : अभिनेता सनी कौशलनं २८ सप्टेंबर रोजी त्याचा ३६वा वाढदिवस साजरा केला. या वाढदिवसाच्या पार्टीत त्याचे जवळचे मित्रही उपस्थित होते. मिनी माथुरनं आता सनी कौशलच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये कतरिना कैफ असल्याची दिसत आहे. फोटोमध्ये आई होणारी कतरिना कैफच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य आहे. शेअर केलेल्या फोटोमध्ये मिनी आणि कतरिना कैफची बहीण इसाबेल दिसत आहेत. या फोटोमध्ये कतरिनानं लाल रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. तसेच फोटोमध्ये अभिनेत्रीच्या चेहऱ्यावर गरोदरपणाचा आनंद असल्याचाही दिसत आहे.
कतरिना कैफ आणि विकी कौशलची गरोदरपणाची घोषणा : गेल्या आठवड्यातच कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी एका संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे गरोदरपणाची घोषणा केली. शेअर केलेल्या फोटोमध्ये कतरिना कैफचा बेबी बंपला विकी कौशल प्रेमानं स्पर्श करत होता. या पोस्टवर चाहते आणि सेलिब्रिटींनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला. या जोडप्यानं गरोदरपणाची घोषणा करताना आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'आम्ही आनंद आणि कृतज्ञतेनं भरलेल्या हृदयांसह आमच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम अध्याय सुरू करण्याच्या मार्गावर आहोत.' लग्नाच्या चार वर्षांनंतर हे जोडपं त्यांच्या पहिल्या मुलाची अपेक्षा करत आहे. ९ डिसेंबर २०२१ रोजी राजस्थानमध्ये या जोडप्याचं भव्य लग्न झालं होतं.
