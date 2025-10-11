प्रियांका चोप्रापासून ते मौनी रॉयपर्यत 'या' बी-टाउन सुंदरींनी करवा चौथचा उत्सव केला साजरा...

ETV Bharat / entertainment

मुंबई : १० ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण उत्तर भारतात करवा चौथ साजरा करण्यात आला. बॉलिवूड स्टार्सही यामध्ये मागे राहिले नाहीत. दरवर्षीप्रमाणे, यावर्षीही संपूर्ण बॉलिवूड इंडस्ट्री करवा चौथच्या निमित्तानं चमकताना दिसली. मोठ्या ते लहान स्टार्सनी करवा चौथ मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. आता या स्टार्सचे सुंदर फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत, याला चाहत्यांकडून प्रचंड प्रेम मिळत आहे. बॉलिवूडची देसी गर्ल प्रियांका चोप्रानेही अमेरिकेत तिच्या सासरच्या घरी करवा चौथ साजरा केला आणि तिच्या चाहत्यांबरोबर सुंदर फोटो शेअर केले.

प्रियांका चोप्रा आणि निक जोनास : प्रियांका चोप्रानं काल रात्री १० ऑक्टोबर रोजी पती निक जोनास आणि मुलगी मालतीबरोबरचे तिच्या करवा चौथच्या सेलिब्रेशनचे सुंदर फोटो शेअर केले. फोटो शेअर करताना प्रियांकानं लिहितं, 'आश्चर्यचकित,डैडी त्यांच्या व्यग्र वेळापत्रकातून परत आला आहे, ते दरवर्षी माझ्याबरोबर करवा चौथ साजरा करण्यासाठी घरी येतात, जेव्हा माझी सासू मला एक दिवस आधीच सरगी पाठवते आणि माझी आई माझ्यासाठी @bungalowny वरून विकास खन्ना यांनी बनवलेले स्वादिष्ट जेवण आणते. माझा खरा चंद्र असल्याबद्दल धन्यवाद. तुला कायम प्रेम करते, निक जोनास.'

परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा : परिणीती चोप्रा आणि राघव चड्ढा लवकरच त्यांच्या पहिल्या मुलाचे पालक होणार आहेत. या जोडप्यानं अलीकडेच त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा केली. आता गरोदरपणात, परिणीती चोप्रानं पती राघव चड्ढाला पाहिल्यानंतर तिचा करवा चौथचा उपवास मोडला आहे. फोटो शेअर करताना परिणीतीनं लिहिलं, 'माझा चंद्र, माझा प्रियकर, करवा चौथच्या शुभेच्छा.'

ताहिरा आणि आयुष्मान : बॉलिवूड स्टार आयुष्मान खुराना आणि ताहिरा कश्यपनं देखील काही सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. करवा चौथच्या निमित्तानं, या सुंदर जोडप्यानं पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'आम्ही दोघांनी उपवास केला आणि एकमेकांबद्दल समान आदर वाटला.'

रकुल प्रीती आणि जॅकी भगनानी : बॉलिवूडची सुंदर जोडी, रकुल प्रीती आणि जॅकी भगनानी यांनीही करवा चौथच्या निमित्तानं सुंदर फोटो शेअर केले आहेत. करवा चौथचे फोटो शेअर करताना रकुलनं लिहिलं, 'तिसरा आणि सहावा फोटो.'

शीतल आणि विक्रांत मेसी : 'ट्वेल्थ फेल' चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकणारा अभिनेता विक्रांत मेसी यानं देखील करवा चौथच्या निमित्तानं त्यांच्या पत्नीबरोबरचा एक सुंदर फोटो शेअर केला. या जोडप्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'सर्व काही सुंदर आहे.'

मौनी रॉय - सूरज नंबियार : टीव्ही अभिनेत्री मौनी रॉयनं पती सूरज नंबियारबरोबर तिच्या करवा चौथच्या उत्सवाचे सुंदर फोटो शेअर केले. आपल्या पोस्टमध्ये मौनीनं लिहिलं, 'वरमिलन करवा चौथ.'

'या' स्टार्सनीही करवा चौथ साजरा केली : जावेद अख्तर आणि शबाना आझमी यांच्यासह चंकी पांडे-भावना पांडे, संजय कपूर-महीप कपूर यांनी अनिल कपूर यांच्या घरी करवा चौथचे सेलिब्रेशन केले. मीरा राजपूत आणि शाहिद कपूर, नताशा दलाल आणि वरुण धवन, पुलकित सम्राट आणि क्रिती खरबंदा, आधार जैन, आलेखा अडवाणी, शिल्पा शेट्टी , राज कुंद्रा, रवीना टंडन , अनिल थडानी, कियारा अडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनीही करवा चौथचा उत्सव मोठ्या थाटात साजरा केला.

नवविवाहितांची पहिली करवा चौथ : अरमान मलिक आणि आशना श्रॉफ, दर्शन रावल आणि धरल सुरेला, रफ्तार आणि मनराज, प्रतीक बब्बर आणि प्रिया बॅनर्जी, प्राजक्ता कोळी आणि वृशांक कलान, आधार जैन आणि आलेखा अडवाणी या नवविवाहित जोडप्यांनी त्यांचा पहिला करवा चौथ साजरा केला आहे.

