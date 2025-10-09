ETV Bharat / entertainment

पती-पत्नीमधील नाते मजबूत करणारे 'हे' पाच चित्रपट, करवा चौथनिमित्त करा जोडीदाराला आनंदी...

करवा चौथ हा खास बनवायचा असेल तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर काही विशेष चित्रपट पाहू शकता.

karwa chauth 2025
करवा चौथ २०२५ (karwa chauth 2025 ( MOVIE POSTER))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
मुंबई : करवा चौथ २०२५ची तयारी जोरात सुरू आहे. पती-पत्नींसाठी हा एकमेव सण आहे, ज्यामध्ये पत्नी आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी निर्जल उपवास करते आणि नंतर रात्री चंद्र उगवल्यानंतर अन्न सेवन करते. याशिवाय पतीची पूजा करते. ही प्रथा परंपरा शतकानुशतके चालत आली आहे आणि संपूर्ण उत्तर भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. करवा चौथबद्दल चित्रपटांमध्ये अनेक गाणी बनवण्यात आली आहेत. पती-पत्नीमधील नाते मजबूत करणारे अनेक बॉलिवूड चित्रपट देखील आहेत. जर तुम्हाला हा करवा चौथ खास बनवायचा असेल, तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराबरोबर हे ५ चित्रपट पाहू शकता.

दम लगा के हैशा : आयुष्मान खुराना आणि भूमी पेडणेकर अभिनीत 'दम लगा के हैशा' हा चित्रपट पती-पत्नीतील एका वेगळ्या पैलूवर प्रकाश टाकतो. या चित्रपटात एक देखणा पुरूष (आयुष्मान खुराना), एका सुंदर पत्नीची इच्छा बाळगतो, पण शेवटी तो एका जाड स्त्रीशी लग्न करतो, जी त्याला अजिबात आवडत नसते. नंतर त्याला कळते की, पती-पत्नीचे नाते हे शारीरिक स्वरूपावर किंवा आकारावर नाही तर विश्वास आणि प्रेमावर बांधले जाते. हा चित्रपट नक्की तुम्ही पाहू शकता.

की एंड का : हा चित्रपट लिंगभेद मोडण्याचा एक उत्तम प्रयत्न करतो आणि दाखवतो की, जर पती-पत्नीत अशी समजूतदारपणा असेल तर त्यांच्या नात्यात प्रेम कधीही कमी होणार नाही. समाजानुसार, पत्नी घरकाम करेल आणि पती बाहेर कमाई करण्यासाठी जाईल, परंतु हा चित्रपट या परंपरेच्या विरोधात आहे. अर्जुन कपूर आणि करीना कपूर यांनी या चित्रपटात पती-पत्नीची भूमिका केली आहे. अर्जुन हा एक गृहस्थ आहे, घरी काम करतो, तर करीना ऑफिसमध्ये काम करते. असे असूनही, दोघांमध्ये खूप प्रेम आहे, जे क्वचितच पाहिले जाते. हा चित्रपट पती-पत्नी दोघांनाही समान हक्कांबद्दल देखील बोलतो.

जुग जुग जिओ : पती-पत्नीमधील जास्त अंतरामुळे मोठे भांडणे होऊ शकतात, ज्यामुळं अनेकदा घटस्फोट होऊ शकतो. म्हणून, गैरसमजांमुळे त्यांचे नाते बिघडू नये, यासाठी पती-पत्नी दोघांनीही वरुण धवन आणि कियारा अडवाणी अभिनीत 'जुग जुग जिओ' हा चित्रपट पाहावा. हा चित्रपट पती-पत्नीमधील आधुनिक नातेसंबंधांवर चर्चा करतो. दरम्यान नात्यात कोणत्या अडचणी येऊ शकतात आणि त्यावर मात कशी करावी हे या चित्रपटात दाखविण्यात आलं आहे.

चलते-चलते : शाहरुख खान आणि राणी मुखर्जी अभिनीत 'चलते-चलते' हा चित्रपट एका श्रीमंत महिलेची (राणी मुखर्जी) मध्यमवर्गीय पुरुषाशी (शाहरुख खान) लग्न करण्याची कथा सांगतो. लग्नात अनेक आव्हाने येतात, परंतु शेवटी सर्वकाही व्यवस्थित होते. हा चित्रपट शिकवतो की पती-पत्नी दोघांनीही अहंकार टाळला पाहिजे, अन्यथा नाते तुटण्याच्या मार्गावर असते. हा चित्रपट पती-पत्नी नात्यात प्रेम टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे यावर प्रकाश टाकतो.

शुभ मंगल सावधान : हा चित्रपट पती-पत्नीमधील एका अतिशय संवेदनशील मुद्द्यावर प्रकाश टाकतो. पती-पत्नीच्या नात्यावर आधारित नसली तरी, त्याची कथा या नात्याभोवती फिरते. चित्रपटात, लग्नाच्या आटोक्यात असलेले एक जोडपे लैंगिक विकार 'इरेक्टाइल डिसफंक्शन'वर चर्चा करतात. पती-पत्नीच्या नात्यातील हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यामुळे अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. हा चित्रपट उघडपणे या समस्येवर लक्ष केंद्रित करतो आणि केवळ जोडप्यांमध्येच नाही तर पती-पत्नींमध्येही जागरूकता निर्माण करतो. 'दम लगा के हैशा' या चित्रपटानंतर, आयुष्मान खुराना आणि भूमी पेडणेकर यांनी या चित्रपटात उत्कृष्ट अभिनय केला आहे.

