संजय कपूरच्या तिसऱ्या पत्नीला मालमत्तेची संपूर्ण माहिती देण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश, करिश्मा कपूरच्या मुलांनी मागितला वाटा...

दिल्ली उच्च न्यायालयानं संजय कपूर यांची तिसरी पत्नी प्रिया कपूरला संजय कपूर यांच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

SUNJAY KAPURS PROPERTY
संजय कपूरची संपत्ती (करिश्मा कपूरच्या मुलांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला ( फोटो- ईटीव्ही भारत, इंस्टाग्राम))
Published : September 10, 2025 at 1:51 PM IST

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयानं चित्रपट अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांच्या दोन्ही मुलांच्या वतीनं त्यांचे दिवंगत वडील संजय कपूर यांच्या ३० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेत वाटा मागितला आहे. न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठानं संजय कपूर यांच्या तिसऱ्या पत्नी प्रिया कपूर यांना संजय कपूर यांच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मृत्युपत्रसोबत छेटछाड : करिश्मा कपूर यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलांची पालक म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, संजय कपूर यांची तिसरी पत्नी प्रिया कपूरनं संजय कपूर यांच्या मृत्युपत्रात छेडछाड करून संपूर्ण मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवू इच्छितात. हेच कारण आहे की, संजय कपूरच्या मृत्युपत्रात करिश्मा कपूरच्या मुलांना कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही. संजय कपूरचे मृत्युपत्र २१ मार्च २०२५ रोजीचे असल्याचे सांगितले जाते, या मृत्युपत्रानुसार, संजय कपूरची संपूर्ण मालमत्ता प्रिया कपूरची असेल. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, संजय कपूरच्या मृत्यूनंतर प्रिया कपूरनं हे मृत्युपत्र सात आठवड्यांपर्यंत लपवून ठेवले होते. ३० जुलै रोजी कुटुंबाची बैठक असताना हे मृत्युपत्र उघड झाले.

संजय कपूरचे प्रथम श्रेणीचे वारस : याचिकेत, करिश्मा कपूरच्या मुलांनी म्हटलं आहे की, त्यांचे संजय कपूरशी खूप जवळचे संबंध होते आणि ते अनेकदा सुट्टीच्या काळात त्यांना भेटायला येत असत. संजय कपूर नेहमीच त्यांच्या मुलांना चांगले भविष्य आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे आश्वासन देत असत. याचिकेत, करिश्मा कपूरच्या मुलांनी त्यांना संजय कपूरचे प्रथम श्रेणीचे वारस घोषित करण्याची आणि त्यांना संजय कपूरच्या मालमत्तेच्या एक पंचमांश भागाचा अधिकार देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत संजय कपूर यांच्या वैयक्तिक मालमत्ता गोठवण्यात याव्यात अशी अंतरिम मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

संजय कपूर यांच्या मालमत्तेवरून वाद : दिवंगत उद्योगपती आणि सोना कॉमस्टारचे माजी अध्यक्ष संजय कपूर यांच्या मालमत्तेवरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरच्या मुलांनी त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. संजय कपूरकडे सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. यावरून सुरू असलेल्या वादाला नवे वळण मिळालं आहे. करिश्मा कपूरच्या दोन्ही मुलांनी, समायरा कपूर आणि कियान कपूर यांनी त्यांचा हक्काचा वाटा मिळवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर ते आता चर्चेत आले आहे. करिश्माच्या मुलांनी त्यांची सावत्र आई प्रिया कपूरनं (संजय कपूरची तिसरी पत्नी) त्यांच्या वडिलांच्या मृत्युपत्रात छेडछाड आणि संपूर्ण मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.

मृत्युपत्र खोटे : करिश्मा कपूर आणि संजय कपूर यांचे लग्न १३ वर्षे (२००३ ते २०१६ पर्यंत) झाले होते. या जोडप्याला दोन मुले आहेत. संजय कपूर यांनी सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांची संपत्ती मागे सोडली आहे. या प्रकरणात वादाचा विषय २१ मार्च २०२५ रोजीचा मृत्युपत्र आहे, ज्यामध्ये संजयनं त्यांची संपूर्ण वैयक्तिक मालमत्ता प्रियाला दिली आहे. दरम्यान संजय कपूर यांचे वयाच्या ५३ व्या वर्षी ब्रिटनमध्ये पोलो खेळत असताना हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं आहे.

