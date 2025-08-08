मुंबई : कॅनडामधील कपिल शर्माच्या कॅफेवर पुन्हा एकदा हल्ला झाला आहे. ही घटना एका महिन्याच्या आता घडली आहे. यावेळी गँगस्टर गोल्डी ढिल्लननं त्याची जबाबदारी घेतली आहे, ज्याची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एएनआयनुसार, गुरुवारी पहाटे ८५ अव्हेन्यू आणि स्कॉट रोड येथील कॅफेवर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्या. सरे पोलीस सेवेचे (एसपीएस)अधिकारी सायंकाळी ४:४० वाजता घटनास्थळी पोहोचले. गोळीबाराच्या वेळी कर्मचारी परिसरात उपस्थित होते. कोणतीही दुखापत झाल्याचे वृत्त सध्या समोर आलेली नाही. मात्र अधिकाऱ्यांना अद्याप हल्ल्यामागील हेतू कळू शकलेला नाही.
कपिल शर्माच्या कॅफेवर हल्ला : गँगस्टर गोल्डी ढिल्लननं याची जबाबदारी स्वीकारत याबद्दल आता एक पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे. विनोदी कलाकार आणि अभिनेता कपिल शर्माच्या सध्या अडचणी संपताना दिसत नाही. कॅनडामधील त्यांच्या कॅप्स कॅफेवर, एका महिन्याच्या आत गुरुवारी दुसऱ्यांदा हल्ला झाल्यानंतर आता मुंबई पोलीस कपिल शर्माला देखील सुरक्षितता देऊ शकते. दरम्यान कपिलच्या कॅफेच्या घटनेबद्दल सांगायचं झालं तर सध्या या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. याशिवाय जनतेला चौकशीत सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
\
Kapil Sharma's Kap's Cafe attacked again; Gangster Goldy Dhillon takes responsibility— IANS (@ians_india) August 7, 2025
· Troubles do not seem to end for comedian and actor Kapil Sharma as his cafe in Canada, Kap's Cafe, was attacked on Thursday for the second time within a month
🔗: https://t.co/weMupuBwXF pic.twitter.com/ewQSA3N9LA
कॅप्स कॅफेवर हल्ला झाल्यानं स्थानिक रहिवासींना बसला धक्का : गोळीबाराचा आवाज ऐकून स्थानिक रहिवासी धक्का बसला आहे. तसेच जवळच राहणारे बॉब सिंग यांनी घटनेबद्दल सांगितलं, "मी माझ्या अंगणातून हे सर्व पाहिले. मी गोळीबाराचा आवाज ऐकला, सुमारे ५-६ गोळ्या आणि नंतर पोलीस आले." दुसऱ्या रहिवासी मिशेल गौचर यांनी सांगितलं, "आम्हाला आठ गोळीबाराच्या आवाजानं जाग आली. फटाके नव्हते आणि मग मी कुत्र्यांसह जागा झालो आणि मला परिसरात सायरनचा आवाज ऐकू आला. काही आठवड्यांपूर्वी कॅप्स कॅफेमध्ये जिथे गोळीबार झाला होता ते त्याच अंतरावर झाले होते."
Kapil Sharma’s café in Canada, Kap’s Café, was attacked for the second time in a month, with police investigating gunfire incidents. pic.twitter.com/1EeHNqqxij— SheerJaa (@SheerjaKulli) August 8, 2025
गँगस्टर गोल्डी ढिल्लनची पोस्ट : कपिल शर्मा आणि त्याच्या टीमनं अद्याप कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. घटनेच्या काही तासांनंतर, गँगस्टर गोल्डी ढिल्लननं घटनेची जबाबदारी घेतली आहे. सध्या गोल्डी ढिल्लनची सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल होत आहे. पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे, 'जय श्री राम. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीनं कपिल शर्माच्या कॅप्स कॅफे, सरे येथे आज झालेल्या गोळीबाराची जबाबदारी गोल्डी ढिल्लनला दिली आहे. पुढील कारवाई लवकरच मुंबईत केली जाईल.' या दाव्याला अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी मिळालेली नाही. सरे पोलीस अधिकाऱ्यांनी कॅप्स कॅफेमध्ये झालेल्या गोळीबाराबद्दल अद्याप कोणतीही तपशीलवार माहिती शेअर केलेली नाही.
Gangster Goldy Dhillon, associated with Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility— Ishani K (@IshaniKrishnaa) August 7, 2025
"We called him, but he did not answer the call.. If he still does not respond, we will take further action in Mumbai soon...," Goldy stated in SM post #Canada #KapilSharma https://t.co/jw8XVWlOje pic.twitter.com/P8Sl38AS2D
कॅफेवर कधी झाला होता पहिल्यांदा हल्ला : दरम्यान यापूर्वी कपिलच्या कॅफेवर बब्बर खालसा संघटनेनं गोळीबार केला होता. बंदी घातलेल्या दहशतवादी गटाच्या बब्बर खालसा संघटनेच्या हरजीत सिंगनं हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, या कॅफेवर ९ गोळ्या झाडल्या होत्या. वृत्तानुसार, कपिल शर्मानं आयोजित केलेल्या एका टेलिव्हिजन शो दरम्यान निहंग शिखांच्या पोशाखाबद्दल केलेल्या टिप्पण्यांचा बदला घेण्यासाठी हा गोळीबार करण्यात आला होता असे हरजीतनं सांगितलं होतं. सुदैवानं, गुरुवारी पहाटे २ वाजता, सरे येथील १२० व्या स्ट्रीटच्या ८४००-ब्लॉकवर असलेल्या कॅप्स कॅफे येथे स्थानिक वेळेनुसार २:०० वाजता झालेल्या हल्ल्यात कोणालाही दुखापत झाली नव्हती.
हेही वाचा :