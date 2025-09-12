कपिल शर्मानं मुंबईला बॉम्बे म्हटल्यानंतर झाला गोंधळ निर्माण, मनसेनं दिला इशारा...
कपिल शर्मानं 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये मुंबईला बॉम्बे म्हटलं. आता त्यानंतर मनसेनं त्याला इशारा दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 11:14 AM IST
मुंबई - कॉमेडियन कपिल शर्माला पुन्हा एकदा धमकी मिळाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)नं कपिल शर्मानं त्याच्या शोमध्ये 'बॉम्बे' म्हणून मुंबईचा 'अपमान' केला याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. मनसेनं म्हटलं की जर हे थांबवलं नाही तर ते त्याविरुद्ध तीव्र आंदोलन सुरू करेल. दरम्यान मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना कपिल शर्माला आता एक इशारा दिला आहे. मनसे नेते अमय खोपकर यांनी सांगितलं की, "या शहराला मुंबई म्हणतात. कपिल शर्माच्या शोमध्ये, आम्ही बऱ्याच काळापासून आणि या नवीन सीझनच्या सुरुवातीपासूनच पाहत आहोत... शहराला नेहमीच बॉम्बे किंवा बंबई असं म्हटलं जात आहे. आम्ही त्याचा विरोध करतो. हा आक्षेप नाही तर राग आहे. या शहराला मुंबई म्हटलं जातं. तुम्ही इतर शहरांना त्यांच्या योग्य नावानं चेन्नई, बेंगळुरू आणि कोलकाता म्हणू शकता, तर तुम्ही आमच्या शहराचा अपमान का करत आहात?"
शहराचा अपमान करू नका : पुढं त्यांनी म्हटलं, "तुम्ही (शर्मा) इतक्या वर्षांपासून मुंबईत काम करत आहात, मुंबई ही तुमची कर्मभूमी आहे. मुंबईतील लोक तुम्हाला पसंत करतात आणि तुमचा कार्यक्रम पाहतात. मुंबई आमच्या मनात आहे, या शहराचा अपमान करू नका, मुंबईमधील लोकांचा अपमान करू नका. मी कपिल शर्माला हा इशारा देत आहे. मी तुम्हाला विनंती करतो की, जर चूक झाली असेल तर दुरुस्त करा. तुमच्या शोमध्ये येणारा कोणीही व्यक्ती असेल, तो सेलिब्रिटी असो किंवा अँकर त्यांना सांगा की, मुंबईला बॉम्बे किंबा बंबई म्हणू नये. या लोकांना आता मुंबई म्हणावं लागेल. जर असं झालं नाही तर मनसे आंदोलन सुरू करेल." दरम्यान १९९५मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं आणि १९९६मध्ये केंद्र सरकारनं मुंबई हे नाव वापरण्याची विनंती आणि इशारा दिला होता. याशिवाय अनेकदा मनसे हा पक्ष मुंबईला बॉम्बे किंवा बंबई म्हणण्याचा मुद्दा उपस्थित करतात.
कपिल शर्माचा शो : दरम्यान जुलै महिन्यात कॅनडातील कपिल शर्माच्या नुकत्याच उघडलेल्या कॅप्स कॅफेवर गोळीबार करण्यात आला होता. यानंतर या घटनेला एक महिना होण्यापूर्वीचं पुन्हा एकदा कॅप्स कॅफेवर हल्ला करण्यात आला होता. यानंतर मुंबई पोलिसनं ओशिवरा येथील विनोदी कलाकारच्या घरी भेट दिली होती. दरम्यान कपिल शर्मानं कॅनेडातील रेस्टॉरंटचे उद्घाटन ४ जुलै रोजी केलं होतं. तसेच कपिल शर्मा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' होस्ट करत आहे. हा शो नेटफ्लिक्सवर प्रसारित झाला आहे. शोचा तिसरा सीझन २१ जून रोजी प्रीमियर झाला आहे.
