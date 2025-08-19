ETV Bharat / entertainment

‘कांतारा चॅप्टर १’मधील अभिनेता गुलशन देवैयाचा लुक अनावरीत! - KANTARA CHAPTER 1

‘कांतारा चॅप्टर १’मधील अभिनेता गुलशन देवैयाचा लूक समोर आला आहे. आता हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

'कांतारा चॅप्टर १'
August 19, 2025

मुंबई - ‘कांतारा चॅप्टर १’ हा ‘कांतारा’चा सीक्वेल असला तरी प्रत्यक्षात तो प्रीक्वेल आहे. त्याच्या दिग्दर्शन आणि लेखनाची जबाबदारी पुन्हा एकदा ऋषभ शेट्टी यांनीच सांभाळली आहे. या चित्रपटात महत्वाची भूमिका साकारणाऱ्या गुलशन देवैयाचा फर्स्ट लुक नुकताच अनावरीत करण्यात आला. गुलशन देवैया या चित्रपटात कुलशेखर ही भूमिका साकारत आहे. अभिनेत्याचं कुलशेखर अवतार समोर आल्यानंतर त्याच्या भूमिकेची दिशा आणि ती 'कांतारा'च्या विश्वाला कोणते नवे वळण येईल, याविषयी उत्कंठा वाढली आहे.

‘कांतारा चॅप्टर १’ चित्रपटाबद्दल : होम्बळे फिल्म्सच्या बहुप्रतीक्षित पॅन-इंडिया चित्रपटातून पुन्हा एकदा 'त्या' रहस्यमय जगाचे दर्शन घडणार याची चाहूल लागली आहे. पहिल्या भागानं लोककथा, श्रद्धा आणि मानवी भावना यांचे सुंदर संमिश्रण दाखवले होते. आता प्रीक्वेल त्या कथानकाच्या मुळांमध्ये उतरून आणखी खोल भावनिक स्तरांची अनुभूती देणार आहे. दरम्यान या फिल्मचं छायालेखन अरविंद एस. कश्यप यांच्या आकर्षक सिनेमॅटोग्राफीनं सजले असून, संगीतकार बी. अजनिश लोकनाथ यांचे सूर प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणार आहेत. निर्मितीचा भार विजय किरगंदूर यांच्या होम्बळे फिल्म्स या नामांकित बॅनरखाली उचलला गेला आहे. अलीकडील काळात या बॅनरनं प्रेक्षकांना दर्जेदार आणि भव्य चित्रपट दिले आहेत. आता हा चित्रपट मोठ्या अपेक्षा निर्माण करत आहे.

'कांतारा'नं केली होती धमाकेदार कमाई : 'कांतारा चॅप्टर १’ चित्रपटाचं भव्य जागतिक प्रदर्शन २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे. हा चित्रपट कन्नड, तेलगू, हिंदी, तमिळ, मल्याळम, बंगाली आणि इंग्रजीसह अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल. दरम्यान या बहुचर्चित विश्वाची कहाणी ही हटके असणार आहे. या चित्रपटात ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौडा, रुक्मिणी वसंत, जयराम, किशोर , प्रमोद शेट्टी आणि इतर स्टार दिसणार आहेत. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. दरम्यान २०२२मध्ये रिलीज झालेला 'कांतारा' हा चित्रपट खूप गाजला होता. या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर जोरदार कमाई केली होती. आता प्रेक्षकांना 'कांतारा चॅप्टर १’ या चित्रपटाकडून देखील खूप अपेक्षा आहेत.

