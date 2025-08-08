मुंबई - गणेश लक्ष्मीचा आशीर्वाद घेणाऱ्या आजच्या शुभदिनी, होम्बळे फिल्म्स ‘कणकवती’च्या या पहिल्या झलकीद्वारे एका संस्मरणीय आणि हृदयस्पर्शी प्रवासाची सुरुवात करत आहेत. वरमहालक्ष्मी या शुभ आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या सणाच्या दिवशी, होम्बळे फिल्म्सनं ‘कांतारा – चॅप्टर १’ या बहुप्रतीक्षित चित्रपटातील ‘कणकवती’ या प्रमुख भूमिकेत रुक्मिणी वसंत यांचा पहिला लुक सादर केला आहे. रिषभ शेट्टी लिखित आणि दिग्दर्शित हा चित्रपट २०२२ मध्ये आलेल्या आणि सर्वत्र प्रचंड यश मिळवलेल्या ‘कांतारा’ चित्रपटाचा प्रीक्वेल आहे. ‘कांतारा’नं पारंपरिक आणि मुळाशी जोडलेल्या कथा सांगण्याच्या शैलीला नवे वळण दिले होते आणि प्रेक्षक-समीक्षक दोघांच्याही कौतुकास पात्र ठरले होते.
रिषभ शेट्टीचा 'कांतारा - चॅप्टर १’ चित्रपट : याच वर्षाच्या सुरुवातीला रिषभ शेट्टी यांचा फर्स्ट लुक त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी जाहीर करण्यात आला होता, ज्याला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर प्रदर्शित झालेल्या ‘रॅप-अप’ व्हिडिओमुळं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली. आता ‘कणकवती’च्या व्यक्तिरेखेचा फर्स्ट लुक पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानं चित्रपटाच्या प्रचारात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 'कांतारा - चॅप्टर १' भारतीय संस्कृतीशी घट्ट नातं सांगणाऱ्या कथा, दृष्यांची भव्यता, तीव्र अभिनय आणि भावनिक अंगानं समृद्ध असलेल्या कथानकाद्वारे एक नव्या अध्यायाची मांडणी करणार आहे. अरविंद एस. काश्यप यांचं प्रभावी छायांकन आणि बी. अजनिश लोकनाथ यांचं हृदयाला भिडणारे संगीत हे संपूर्ण अनुभव अधिक उठावदार बनवतात. होम्बळे फिल्म्स या प्रतिष्ठित बॅनरअंतर्गत विजय किर्गंदूर यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.
'कांतारा - चॅप्टर १’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित : ‘कांतारा - चॅप्टर १’ येत्या २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कन्नड, तेलुगू, हिंदी, तमिळ, मल्याळम, बंगाली आणि इंग्रजी भाषांमध्ये जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाच्या रिलीजची वाट पाहात आहेत. या चित्रपटामध्ये रिषभ शेट्टी व्यतिरिक्त जयराम, सप्तमी गौडा, किशोर कुमारजी आणि अच्युत कुमार हे स्टार दिसणार आहेत.
