'कांतारा चॅप्टर १' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ५०० कोटींचा आकडा केला पार, वाचा सविस्तर...
ऋषभ शेट्टी अभिनीत 'कांतारा चॅप्टर १' चित्रपटानं आता बॉक्स ऑफिसवर ५०० कोटींचा आकडा पार केला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 4:25 PM IST
मुंबई : अभिनेता ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा चॅप्टर १' या चित्रपटानं चित्रपटगृहांमध्ये आपला पहिला आठवडा धमाकेदारपणे संपवला आहे. हा चित्रपट एका आठवड्यानंतरही बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कामगिरी करत आहे. भारतातील कन्नड चित्रपटांच्या इतिहासात या चित्रपटानं अनेक रेकॉर्ड मोडले आहेत, तर जगभरात या चित्रपटानं ५०० कोटींचा आकडाही ओलांडला आहे. यासह, ऋषभ शेट्टीचा हा चित्रपट २०२५ मध्ये जगभरात ५०० कोटींचा आकडा ओलांडणारा चौथा भारतीय चित्रपट बनला आहे. 'कांतारा चॅप्टर १' पहिल्या दिवसापासूनच भारतीय बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई करत आहे.
'कांतारा चॅप्टर १'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : दरम्यान सॅकनिल्कच्या मते, पहिल्या दिवशी या चित्रपटानं ६१.८५ कोटींची कमाई केली. यानंतर दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाईत थोडीशी घट झाली. चित्रपटानं शुक्रवारी ४५.४ कोटी, शनिवारी ५५ कोटी आणि रविवारी ६३ कोटी कमावले, पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी २०० कोटींचा या चित्रपटानं टप्पा ओलांडला होता. यानंतर 'कांतारा चॅप्टर १'नं पहिल्य सोमवारी ३१.५ कोटींची चांगली कमाई केली. यानंतर मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी चित्रपटाच्या कमाईमध्ये घट झाली. ऋषभ शेट्टीच्या प्रीक्वलनं मंगळवारी ३४.२५ कोटी, बुधवारी २५.२५ कोटी आणि गुरुवारी २०.२५ कोटींची कमाई केली. पहिल्या आठवड्यात,'कांतारा चॅप्टर १'नं देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर एकूण ३३६.५ कोटींची कमाई केली आहे.
'कांतारा चॅप्टर १'नं निर्माण केलं बॉक्स ऑफिसवर वादळ : 'कांतारा चॅप्टर १'नं कन्नड बॉक्स ऑफिस आणि हिंदी पट्ट्यात १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. या चित्रपटानं कन्नड क्षेत्रात १०६.६ कोटी आणि हिंदी बॉक्स ऑफिसवर १०८.७५ कोटी कमावले आहेत. 'कांतारा चॅप्टर १'नं केवळ देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे तर जागतिक बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कामगिरी केली आहे. चित्रपटानं केवळ एका आठवड्यात जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर ५०० कोटींचा टप्पा ओलांडल्याचं चित्रपटाच्या निर्मात्यांनीच स्पष्ट केलंय. १० ऑक्टोबर रोजी, निर्मात्यांनी 'कांतारा चॅप्टर १'च्या जागतिक कलेक्शनबाबत एक अपडेट जारी केली. निर्मात्यांच्या मते, 'कांतारा चॅप्टर १'नं जगभरात ५०९.२५ कोटी कमावले आहेत. सोशल मीडियावर शेअर करताना निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'बॉक्स ऑफिसवर दिव्य सिनेमॅटिक वादळ वाढतच आहे. 'कांतारा चॅप्टर १'नं पहिल्या आठवड्यात जगभरात ५०९.२५ कोटी कमावले आहेत.' आता यासह या चित्रपटानं ५०० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे.
'कांतारा चॅप्टर १'नं 'या' चित्रपटांचा विक्रम मोडला : दरम्यान ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा चॅप्टर १' २०२५ मध्ये जगभरात ५०० कोटींचा टप्पा ओलांडणारा चौथा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. आयएमडीबीनुसार विकी कौशलच्या 'छावा'(८०८.७ कोटी), 'सैयारा'(५७५.८ कोटी) आणि रजनीकांतचा तमिळ चित्रपट 'कुली' (५१६.७ कोटी) अव्वल स्थानवर आहे. आता 'कांतारा चॅप्टर १' हा लवकरच 'कुली' चित्रपटाला मागे टाकेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये ऋषभ शेट्टी व्यतिरिक्त रुक्मिणी वसंत, जयराम आणि गुलशन देवैया हे कलाकार आहेत.
