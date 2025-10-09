ETV Bharat / entertainment

ऋषभ शेट्टीच्या स्टारर 'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यात ३०० कोटींची केली कमाई...

ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा चॅप्टर १' या चित्रपटानं एका आठवड्यात भारतात ३०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

'कांतारा: चॅप्टर १' चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
kantara chapter 1 box office collection ('कांतारा: चॅप्टर १' बॉक्स ऑफिस (पोस्टर))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 2:25 PM IST

मुंबई : अभिनेता ऋषभ शेट्टीचा 'कांतारा: चॅप्टर १' हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्याचा एक आठवडा पूर्ण करून आज, ९ ऑक्टोबर रोजी दुसऱ्या आठवड्यात दाखल झाला आहे. पहिल्याच आठवड्यात 'कांतारा: चॅप्टर १'नं 'कांतारा'च्या कमाईचा विक्रम मोडला आहे. या चित्रपटानं जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर ४०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. ऋषभ शेट्टी स्टारर चित्रपटानं देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर ३०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १'चा पहिला वीकेंड धमाकेदार होता. या चित्रपटानं पहिल्याच वीकेंडला देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर २०० कोटींचा टप्पा ओलांडला. देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर ३०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केल्यानंतर, हा चित्रपट ४०० कोंटीचा आकडा लवकरच पार करेल असं सध्या दिसत आहे.

'कांतारा: चॅप्टर १' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : 'कांतारा: चॅप्टर १' हा कन्नड उद्योगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १' यशच्या 'केजीएफ: चॅप्टर २' (१,२५० कोटी) च्या मागे आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १'नं कमल हासनच्या विक्रम (४१३ कोटी) आणि 'भूल भुलैया ३' (४११ कोटी)चे रेकॉर्ड देखील मोडले. आता असे मानले जाते की, 'कांतारा: चॅप्टर १' हा २०२५ मधील पहिला १००० कोटी कमाई करणारा चित्रपट ठरू शकतो. एसएसीएनआयएलसी यांच्यानुसार 'कांतारा: चॅप्टर १'नं भारतात ६१.८५ कोटींची सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी ४५.४ कोटी, तिसऱ्या दिवशी ५५ कोटी आणि चौथ्या दिवशी, रविवारी ६३ कोटींची कमाई केली. यासह, चित्रपटानं पहिल्या आठवड्यात देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर २२५.६२ कोटींची कमाई केली.

'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाबद्दल : पाचव्या दिवसी सोमवारी चित्रपटानं ३०.५० कोटी रुपयांची चांगली कमाई केली, ज्यामुळं भारतात पाच दिवसांत एकूण २५५.७५ कोटी रुपयांची कमाई झाली. सहाव्या दिवशी, चित्रपटाची कमाई ६.३५% ने वाढून ३३.५ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यानंतर चित्रपटाचं एकूण देशांतर्गत कलेक्शन २९०.२५ कोटी रुपयांवर पोहोचले. दरम्यान 'कांतारा: चॅप्टर १'नं हिंदीमध्ये सर्वाधिक ९३.२५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. सातव्या दिवशी चित्रपटाची कमाई २७% ने कमी झाली, बुधवारी २५ कोटी रुपयांची कमाई झाली. त्याचे एकूण देशांतर्गत कलेक्शन ३१६ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. दरम्यान ऋषभ शेट्टी लिखित आणि दिग्दर्शित, 'कांतारा चॅप्टर 1' हा २०२२ च्या सुपरहिट चित्रपट 'कांतारा'चा प्रीक्वल आहे.

२०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारे चित्रपट

  • छावा (हिंदी)- ७९७.३४ कोटी ते ८०९ करोड़ रुपये
  • सैयारा (हिंदी)- ५७९.२३ कोटी रुपये
  • कूली (तमिल)- ५१४ कोटी ते ६७५ करोड़ रुपये
  • कांतारा: चैप्टर 1 (कन्नड)- ४५१ कोटी रुपये
  • दे कॉल हिम ओजी (तेलुगु)- ३०८ कोटी रुपये
  • वॉर २ (हिंदी)- ३०३ ते ३५१ कोटी रुपये
  • महावातार नरसिम्हा (तेलुगु)- ३०० ते ३२५ कोटी रुपये
  • लोका: चॅप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- ३०० कोटी
  • एल 2- एम्पुराण (मलयालम)- २६५ कोटी रुपये
  • सितारे जमीन पर ( हिंदी)- २६५ कोटी रुपये

