कंगना राणौतचा प्रवास शाहरुख खानपेक्षा कठीण ? अभिनेत्रीनं केलं विधान...
अभिनेत्री कंगना राणौतनं शाहरुख खानवर एक भाष्य केलं आहे. आता तिनं केलेल्या विधानामुळं अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 5:16 PM IST
मुंबई - बॉलिवूड स्टार कंगना राणौत अनेकदा तिच्या वादग्रस्त विधानामुळं चर्चेत असते. आता पुन्हा एकदा कंगना चर्चेत आली आहे. तिनं आपली तुलना ही शाहरुख खान आणि बॉलिवूडच्या इतर खानबरोबर केली आहे. ती स्वतःला आता 'लेडी खान' मानते. याशिवाय ती तिन्ही खानबरोबर काम करू इच्छित नाही. कंगना केलेले शाहरुखसाठीचं विधान चाहत्यांना आश्चर्यचकित करून टाकणारे आहे. क्वीन कंगनानं म्हटलं आहे की, तिनं शाहरुख खानपेक्षा जास्त मेहनत केली असून तिनं स्वतःच्या बळावर यश मिळवलंय.
कंगना राणौतचा बॉलिवूड प्रवास शाहरुख खानपेक्षा कठिण ? : कंगनानं हे विधान दिल्लीतील एका कार्यक्रमदरम्यान केलं, ज्याची चर्चा सोशल मीडियावर आता चाहते करत आहेत. तिनं पुढं सांगितलं की, कोणीही लहान गावातून आल्यानंतर तिच्यासारखे यश मिळवले नाही. याशिवाय तिनं तिच्या बॉलिवूड प्रवासाबद्दल देखील सांगितलं. कंगना सांगितलं, "मला इतके यश का मिळाले? गावातून येऊन मुख्य प्रवाहात इतके यश मिळवणारा दुसरा कोणीही नाही. शाहरुख खानबद्दल विचार करा. तो दिल्लीचा आहे आणि कॉन्व्हेंट शाळेत शिकला आहे. मी अशा गावातून येते ज्याचं नाव कोणीही कधीही ऐकले नाही, भांबळा. कंगना पुढं सांगितलं , "इतर लोक असहमत असणार, पण मला वाटते की, मी अत्यंत प्रामाणिक आहे, फक्त लोकांशीच नाही तर स्वतःबरोबर. मी बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं नाव निर्माण करण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे."
कंगना राणौतची कारकीर्द : कंगना राणौत लहान वयातच घरातून पळून गेली होती. तिनं वयाच्या १९व्या वर्षी 'गँगस्टर' या चित्रपटातून तिच्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. यानंतर तिनं 'राज २', 'फॅशन', 'क्वीन' 'तनु वेड्स मनु,' आणि 'तनु वेड्स मनु २,' सारख्या चित्रपटांमधून रुपेरी पडद्यावर लोकप्रियता मिळाली. तिनं तिच्या कारकिर्दीत चार राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत. तिचा अभिनय अनेकांना खूप आवडतो. दरम्यान अलीकडेच कंगना 'इमरजेंसी' या चित्रपटात दिसली होती. तिचा हा चित्रपट फ्लॉप झाला होता.
