'ऑपरेशन सिंदूर'मुळे कमल हासननं ठग लाईफचा ऑडिओ लाँच पुढं ढकलला: 'इंडिया कम्स फर्स्ट' - THUG LIFE AUDIO LAUNCH POSTPONES

कमल हासन ( (Photo: IANS) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 9, 2025 at 5:01 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 5:21 PM IST 1 Min Read

मुंबई - देशाच्या सीमेवर घडत असलेल्या घटनांमुळे आणि दक्षता बाळगण्याची गरज ओळखून कमल हासनची भूमिका असलेल्या मणिरत्नम दिग्दर्शित 'ठग लाईफ' चित्रपटाचा ऑडिओ लाँच सोहळा पुढं ढकलण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम १६ मे रोजी पार पडणार होता. अभिनेता कमल हासननं 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक संदेश शेअर केला आणि हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचं कारण सांगितलं. "कला वाट पाहू शकते. भारत सर्वप्रथम येतो. आपल्या देशाच्या सीमेवरील घडामोडी आणि सध्याच्या वाढत्या सतर्कतेची स्थिती पाहता, आम्ही १६ मे रोजी नियोजित 'ठग लाईफ'च्या ऑडिओ लाँचिंगचं शेड्यूल बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे."

