काजोल आणि ट्विंकल खन्ना ओटीटी शोद्वारे करणार पोल खोल, वाचा सविस्तर...
काजोल आणि ट्विंकल खन्ना या दोघींचा एक नवीन शो आता चर्चेत आला आहे. प्राइम व्हिडिओनं सोशल मीडियावर एक पोस्टर रिलीज केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 5:01 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 5:09 PM IST
मुंबई : अभिनेत्री काजोल आणि ट्विंकल खन्ना एकत्र पडद्यावर पुनरागमन करणार आहेत. यावेळी दोघेही मोठ्या पडद्याएवेजी ओटीटी स्क्रीनवर एकत्र दिसणार आहे. काजोल आणि ट्विंकल या दोघेही स्पष्ट बोलतात. या दोघी वेब सीरिजमध्ये नाही तर एका चॅट शोमध्ये येणार आहे. या शोची घोषणा झाल्यापासून दोन्ही अभिनेत्री चर्चेत आहेत. आता या शोमध्ये दोघीही अनेक गुपिते उघड करताना दिसतील. काजोल आणि ट्विंकलचा हा शो कुठे आणि कधी पाहायला मिळणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत. दोन्ही अभिनेत्रींचा हा शो आता प्रेक्षकांना अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर पाहायला मिळणार आहे.
काजोल आणि ट्विंकल खन्नाचा नवीन शो : प्राइम व्हिडिओनं सोशल मीडिया पोस्टद्वारे शोबद्दल माहिती शेअर केली आहे. या शोचं नाव 'टू मच विथ काजोल अँड ट्विंकल' असणार आहे. आता प्राइम व्हिडिओनं या शोची लॉन्च डेट रिलीज केली आहे. हा शो २५ सप्टेंबरपासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीमिंग होणार आहे. या शोचा पहिला भाग हा गुरुवारी प्रसारित होणार आहे. तसेच प्राईम व्हिडिओनं इंस्टाग्राम हँडलवर शोचे अधिकृत पोस्टर शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये काजोल आणि ट्विंकल खन्ना पिवळ्या कपड्यांमध्ये असल्याच्या दिसत आहेत. या दोघींच्या हातात मायक्रोफोन आहेत. इंस्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे,'गोष्टी थोड्या जास्त होणार आहेत, नवीन टॉक शो, २५ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे.'
अजय देवगण आणि अक्षय कुमार यांची प्रतिक्रिया : आता या शोचं पोस्टर रिलीज झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. या पोस्टच्या कमेंट विभागात अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या शोबद्दल म्हटलं, ' काजोलला नवीन अंदाजात पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'हे खरोखर 'खूप जास्त' आहे!' आणखी एकानं लिहिलं, 'मी हा शो पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहे.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.
