ETV Bharat / entertainment

काजल अग्रवालचा रस्ते अपघातात मृत्यू? सत्य आलं समोर...

काजल अग्रवालबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली होती. तिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आता या बातमीचं सत्य समोर आलं आहे.

Kajal Aggarwal
काजल अग्रवाल (काजल अग्रवाल (फाइल फोटो) (IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 12:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : साऊथ अभिनेत्री काजल अग्रवालबद्दल एक धक्कादायक बातमी आली होती की, तिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. पण अभिनेत्रीनं स्वतः पुढं येऊन या अफवांचे खंडन केलं आहे. तिनं इंन्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून खोट्या गोष्टी पसरवू नका असं म्हटलं आहे. याशिवाय ती पूर्णपणे ठीक असल्याचं तिनं आपल्या चाहत्यांना सांगितलं आहे. आता काजलनं शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काजल अग्रवालनं आपल्या पोस्टमध्ये तिच्या मृत्यूच्या बातम्यांना निराधार असल्याचं सांगितलं. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मला काही निराधार बातम्या मिळाल्या आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, माझा अपघात झाला आहे आणि आता मी या जगात नाही. आता खरे सांगायचे तर, हे खूपच मजेदार आहे, कारण ते खोटे आहे.'

काजल अग्रवालची पोस्ट : अभिनेत्री पुढं लिहिलं की,'देवाच्या कृपेनं, मी तुम्हाला सर्वांना खात्री देऊ इच्छिते की, मी पूर्णपणे ठीक आहे, सुरक्षित आहे आणि खूप चांगले आहे. मी तुम्हाला विनंती करते की, तुम्ही अशा खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका किंवा पसरवू नका.' आता काजलची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल होत आहे. दरम्यान काजलच्या मृत्यूच्या खोट्या बातमीबद्दल अनेकांना धक्का बसला होता. आता काजल अग्रवाल ही आता पूर्णपणे ठीक आहे.

Kajal Aggarwal
काजल अग्रवाल (काजल अग्रवाल (इंस्टाग्राम))

काजल अग्रवालबद्दल : तसेच काजलच्या कामबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं २००४ मध्ये 'क्यों! हो गया ना' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. तिनं तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीत एक मोठे नाव केलं आहे. अलीकडेच काजलनं 'कन्नप्पा' चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. तसेच ती पुढं 'द इंडियन स्टोरी', 'इंडियन ३' आणि 'रामायण'मध्ये दिसणार आहे. यात रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश आणि रवी दुबे सारखे कलाकार असणार आहेत. तसेच काजलनं २०२० मध्ये तिनं गौतम किचलूशी लग्न केलं. तिला नील नावाचा मुलगा देखील आहे.

हेही वाचा :

  1. काजल अग्रवाल सलमान खान आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'सिकंदर'मध्ये घेणार एन्ट्री - Kajal Aggarwal in Sikandar
  2. Kajal Aggarwal : सदाबहार अभिनेत्री काजल अग्रवाल
  3. Kajal Aggarwal son : 'सिंघम' अभिनेत्री काजलने साजरा केला मुलाचा पहिला वाढदिवस; इंस्टाग्रामवर शेअर केले फोटो

For All Latest Updates

TAGGED:

KAJAL AGGARWALKAJAL AGGARWAL BREAKS HER SILENCEDEATH RUMORSकाजल अग्रवालKAJAL AGGARWAL DEATH RUMORS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.