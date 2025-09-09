काजल अग्रवालचा रस्ते अपघातात मृत्यू? सत्य आलं समोर...
काजल अग्रवालबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर आली होती. तिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. आता या बातमीचं सत्य समोर आलं आहे.
मुंबई : साऊथ अभिनेत्री काजल अग्रवालबद्दल एक धक्कादायक बातमी आली होती की, तिचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. पण अभिनेत्रीनं स्वतः पुढं येऊन या अफवांचे खंडन केलं आहे. तिनं इंन्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर करून खोट्या गोष्टी पसरवू नका असं म्हटलं आहे. याशिवाय ती पूर्णपणे ठीक असल्याचं तिनं आपल्या चाहत्यांना सांगितलं आहे. आता काजलनं शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. काजल अग्रवालनं आपल्या पोस्टमध्ये तिच्या मृत्यूच्या बातम्यांना निराधार असल्याचं सांगितलं. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मला काही निराधार बातम्या मिळाल्या आहेत, ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, माझा अपघात झाला आहे आणि आता मी या जगात नाही. आता खरे सांगायचे तर, हे खूपच मजेदार आहे, कारण ते खोटे आहे.'
काजल अग्रवालची पोस्ट : अभिनेत्री पुढं लिहिलं की,'देवाच्या कृपेनं, मी तुम्हाला सर्वांना खात्री देऊ इच्छिते की, मी पूर्णपणे ठीक आहे, सुरक्षित आहे आणि खूप चांगले आहे. मी तुम्हाला विनंती करते की, तुम्ही अशा खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका किंवा पसरवू नका.' आता काजलची पोस्ट सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल होत आहे. दरम्यान काजलच्या मृत्यूच्या खोट्या बातमीबद्दल अनेकांना धक्का बसला होता. आता काजल अग्रवाल ही आता पूर्णपणे ठीक आहे.
काजल अग्रवालबद्दल : तसेच काजलच्या कामबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं २००४ मध्ये 'क्यों! हो गया ना' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. तिनं तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीत एक मोठे नाव केलं आहे. अलीकडेच काजलनं 'कन्नप्पा' चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. तसेच ती पुढं 'द इंडियन स्टोरी', 'इंडियन ३' आणि 'रामायण'मध्ये दिसणार आहे. यात रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल, यश आणि रवी दुबे सारखे कलाकार असणार आहेत. तसेच काजलनं २०२० मध्ये तिनं गौतम किचलूशी लग्न केलं. तिला नील नावाचा मुलगा देखील आहे.
