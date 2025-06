ETV Bharat / entertainment

कांटा लगा फेम अभिनेत्री शेफाली जरीवालाचं निधन; वयाच्या 42 व्या वर्षी मुंबईत घेतला अखेरचा श्वास - SHEFALI JARIWALA PASSES AWAY

अभिनेत्री शेफाली जरीवाला ( ETV Bharat )

Published : June 28, 2025 at 7:37 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 9:00 AM IST

मुंबई : कांटा लगा या गाण्यानं प्रेक्षकांच्या मनाला भुरळ घालणारी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला हिचं निधन झालं आहे. वयाच्या 42 व्या शेफाली जरीवाला हिनं मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या धक्क्यानं शेफाली जरीवाला हिचं निधन झाल्याची माहिती तिच्या निकटवर्तीयांनी दिली. याबाबत सेलिब्रेटी फोटोग्राफर विरल भयानी यांनीही सोशल माध्यमांवर पोस्ट शेयर करुन दु:ख व्यक्त केलं आहे. शेफाली जरीवालाचं हृदयविकारानं निधन : शेफाली जरीवाला हिला गुरुवारी रात्री उशीरा हृदयविकाराचा झटका आला. यावेळी तिचा पती पराग त्यागी यानं तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केलं. तिचा मृत्यू हृदविकाराच्या धक्क्यानं झाल्याचं तिच्या निकटवर्तीयांनी सांगितलं. मात्र मृत्यूच्या नेमक्या कारणाविषयी तिच्या कुटुंबाकडून अद्याप कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही. दरम्यान शेफाली जरीवालाचा मृत्यू झाल्यानं मनोरंजन क्षेत्रातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

