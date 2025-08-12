ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमार - अर्शद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी ३'चा टीझर रिलीज, पाहा विनोदी व्हिडिओ.... - JOLLY LLB 3 TEASER OUT

'जॉली एलएलबी ३' हा चित्रपट अक्षय कुमारच्या वाढदिवसाच्या महिन्यात प्रदर्शित होणार आहे. अक्षय ९ सप्टेंबर रोजी त्याचा ५८वा वाढदिवस साजरा करणार आहे.

jolly llb 3 teaser
'जॉली एलएलबी ३' टीझर
Published : August 12, 2025 at 2:21 PM IST

मुंबई : अभिनेता अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी अभिनीत 'जॉली एलएलबी ३' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला लवकरच येणार आहे. यावेळी या चित्रपटात डब्बल धमाल असणार आहे. हा कोर्ट रुम ड्रामा अक्षयच्या वाढदिवसाच्या महिन्यात प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. 'जॉली एलएलबी ३'मध्ये, अर्शद वारसी आणि अक्षय कुमार यांच्यात लढत पाहायला मिळणार आहे. दोघेही काळ्या कोटात कोर्टामध्ये विनोद करताना दिसेल. तसेच न्यायाधीशाची भूमिका करणारा अभिनेता सौरभ शुक्ला अक्षय आणि अर्शद यांच्यातील भांडणात चिरडताना चित्रपटात दिसेल. 'जॉली एलएलबी ३'मध्ये धमाकेदार विनोद असणार आहेत, कारण यावेळी अक्षय आणि अर्शद हे दोघेही एकत्र येत आहेत.

'जॉली एलएलबी ३'चा टीझर : आज १२ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेला 'जॉली एलएलबी ३'चा टीझरवरून असं वाटते की, सुभाष कपूर दिग्दर्शित हा चित्रपट खूप कॉमेडी असेल. 'जॉली एलएलबी ३'चा टीझर खूप मजेदार आहे. अक्षय कुमार, अर्शद वारसी आणि सौरभ शुक्ला या मजेदार त्रिकुटाची प्रमुख भूमिका असलेला 'जॉली एलएलबी ३'चा टीझर १.२९ मिनिटांचा आहे. चित्रपटाच्या टीझरची सुरुवात वकील जगदीश त्यागी (अर्शद वारसी) यांच्या एका मजेदार दृश्यानं सुरुवात होते, जो मेरठचा आहे. त्याच वेळी बचाव पक्षाचे वकील जगदीश्वर मिश्रा कानपूर वाले (अक्षय कुमार) प्रवेश करतात. यानंतर, अक्षय आणि अर्शद न्यायालयातच भांडू लागतात आणि न्यायाधीश सुंदर लाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) यांचे बीपी वाढते. यानंतर, कोर्टात अर्शद-अक्षयची टक्कर दाखवली जाते. टीझरमध्ये सुंदरलाल त्रिपाठी असे म्हणताना दिसतात की, "मी एका जॉलीला सांभाळू शकलो नाही, आता मी दोन जॉलीला कसे सांभाळू?"

चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार?: 'जॉली एलएलबी ३'ची निर्मिती आलोक जैन, अजित अंधारे यांनी केली आहे. चित्रपटाचे सह-निर्माते नरेन कुमार आणि डिंपल खरबंदा आहेत. 'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटाचे लेखक आणि दिग्दर्शक सुभाष कपूर आहेत. 'जॉली एलएलबी ३' १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. अक्षय कुमार ९ सप्टेंबर रोजी त्याचा ५८वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. आता हा चित्रपट अक्षय कुमारच्या चाहत्यांसाठी एक भेट असणार आहे.

