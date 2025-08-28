मुंबई : वकील नीरज कुमार यांनी बिहारच्या पाटणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये 'जॉली एलएलबी-३' चित्रपट आणि त्यातील गाणी आणि प्रमोशनल कंटेंटवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, चित्रपटात न्यायव्यवस्थाचे अपमानजनक आणि अवमानकारक पद्धतीनं चित्रण करण्यात आले आहेत. यामुळं वकिलांची आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा दुखावली जात आहे. याचिकाकर्त्यानं अलीकडेच प्रदर्शित झालेलं गाणं 'मेरा भाई वकील' आणि चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील वादाचे मुख्य कारण दाखवून दिले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, न्यायव्यवस्था आणि कायदे यांना हास्यास्पद पद्धतीनं दाखवण्यात आले. यामुळे फक्त वकिलांची प्रतिष्ठाच खराब होत नाही तर जनतेमध्ये न्यायव्यवस्थेची प्रतिमाही खराब होत असल्याचा आरोप वकील नीरज कुमार यांनी लावले आहेत.
उच्च न्यायालयात काय मागणी करण्यात आली : याचिकेत उच्च न्यायालयात मागणी करण्यात आली होती की, वादग्रस्त गाणं आणि ट्रेलरवर तात्काळ बंदी घालावी. तसेच, चित्रपट निर्मात्यांना बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि बिहार राज्य बार कौन्सिलची परवानगी घेऊन आवश्यक संपादने करावे. चित्रपटातील गाणे आणि प्रमोशनल मटेरियलमध्ये वकीली व्यवसाय हास्यास्पद पद्धतीनं दाखवण्यात आल्यानं आता 'जॉली एलएलबी-३' हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.
प्रतिवादी कोण आहे : माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, सेन्सॉर बोर्ड, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बिहार राज्य बार कौन्सिल, स्टार स्टुडिओ १८ आणि कांगडा टॉकीज यांना याचिकेत प्रतिवादी बनविण्यात आले आहेत. हा मुद्दा उच्च न्यायालयासाठी महत्त्वाचा बनला आहे, कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरुद्ध व्यवसायाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न त्यात गुंतलेला आहे. प्रदर्शन तारखेबद्दलही आता शंका निर्माण झाली आहे. 'जॉली एलएलबी- ३' या चित्रपटाचे प्रदर्शन १९ सप्टेंबर रोजी आहे. मात्र उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या जनहित याचिकेमुळं, रिलीज तारखेवरही परिणाम होईल. या चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. 'जॉली एलएलबी- ३' चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुभाष कपूर यांनी केलं आहे.
हेही वाचा :