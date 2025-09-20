'जॉली एलएलबी ३'नं पहिल्या दिवशी १२ चित्रपटांचं रेकॉर्ड तोडलं, 'निशांची'ला बसला धक्का...
'जॉली एलएलबी ३'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर धमाका केला आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2025 at 12:30 PM IST
मुंबई : अभिनेता अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर कोर्टरूम कॉमेडी-ड्रामा 'जॉली एलएलबी ३' १९ सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. सुभाष कपूर दिग्दर्शित या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी चांगली कमाई केली आहे. अक्षय आणि अर्शद यांनी या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिकेत काम केलं आहे. 'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटामध्ये अर्शदनं जगदीश त्यागी आणि अक्षयनं जगदीश्वर मिश्राची भूमिका केली आहे. हे दोघेही कोर्टात आमनेसामने येतात, यानंतर या चित्रपटामध्ये खरा खेळ सुरू होतो. या चित्रपटाचे मागील दोन भाग आधीच हिट झाले आहेत. तिसऱ्या भाग, 'जॉली एलएलबी ३'कडून देखील प्रेक्षकांच्या खूप अपेक्षा आहेत.
'जॉली एलएलबी ३'ची कमाई : तसेच 'जॉली एलएलबी ३'बरोबर आणखी एक चित्रपट रिलीज झाला आहे. हा चित्रपट अनुराग कश्यपचा 'निशाची' आहे. आता हा चित्रपटही रुपेरी पडद्यावर कशी कामगिरी करत आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. सॅकनिल्कच्या मते,'जॉली एलएलबी ३'नं पहिल्या दिवशी १२.५० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. 'जॉली एलएलबी' (२०१३)नं ३.१२ कोटी कमावले होते. यानंतर 'जॉली एलएलबी २' (२०१७)नं भारतात पहिल्या दिवशी १३.२० कोटी रुपयांची कमाई केली होती. दरम्यान पहिल्या दिवशी 'जॉली एलएलबी ३'नं चांगली कमाई केली आहे. रिलीजपूर्वी या चित्रपटाला खूप विरोधाचा सामना करावा लागला होता. दरम्यान आता अनुराग कश्यप आणि ऐश्वर्या ठाकरे यांच्या 'निशांची'बद्दल सांगायचं झालं तर, या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी विशेष कमाई केली नाही. या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी २५ लाखची कमाई केली आहे.
A golden opening day slipped away due to a weak release strategy and underwhelming trailer, but strong reviews are turning the tide !!— Kapil`ॐ (@iAKsSaviour) September 19, 2025
Day 2 advance bookings already look brighter than Day 1 — fingers crossed for a smooth run ahead.❤️#JollyLLB3 #AkshayKumar pic.twitter.com/9AXP9rfR7q
Day 1 BO— Subha The Luck (@Subha_The_Luck) September 19, 2025
📌 #JollyLLB – 3.12 Cr
📌 #JollyLLB2 – 13.20 Cr
📌 #JollyLLB3 – 12.50 Cr (estimated)
The #JollyVsJolly clash couldn’t top Part 2’s record, but it has won critics & audience applause . All eyes on next two days. #AkshayKumar #ArshadWarsi #JollyLLB3MovieReview pic.twitter.com/LsH1F13ndP
पहिल्या दिवशी १२ चित्रपटांच्या कमाईचे रेकॉर्ड तोडले
ग्राउंड झिरो - १.१५ कोटी
द बंगाल फाइल्स - १.५० कोटी
मालिक - ३.५० कोटी
धडक २ - ३.६५ कोटी
द डिप्लोमॅट - ४.०३ कोटी
मेट्रो इन दिनो - ४.०५ कोटी
माँ - ४.९३ कोटी
भूल चुक माफ - ७.२० कोटी
सन ऑफ सरदार २ - ७.५० कोटी
केसरी चॅप्टर २ - ७.७५ कोटी
सितारे जमीन पर - १०.७० कोटी
स्काय फोर्स - १२.२५ कोटी
२०२५ मधील अक्षयचे सर्वात मोठे ओपनिंग : दरम्यान यावर्षी अक्षय कुमारचे 'स्काय फोर्स', 'केसरी चॅप्टर २' आणि 'हाऊसफुल ५' प्रदर्शित झाले. 'जॉली एलएलबी ३'नं 'केसरी चॅप्टर २' आणि 'स्काय फोर्स'चं रेकॉर्ड मोडलं आहे. तसेच 'हाऊसफुल ५'नं पहिल्या दिवशी २३ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. यानंतर 'स्काय फोर्स'नं १२.२५ कोटी कमावले. दरम्यान 'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटात अक्षय कुमार, अर्शद वारसी, हुमा कुरेशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला आणि गजराज राव यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
हेही वाचा :
- पाटणा उच्च न्यायालयात 'जॉली एलएलबी ३' प्रकरणाची सुनावणी, याचिकाकर्त्यानं चित्रपटावर केले गंभीर आरोप...
- 'आम्हाला थट्टेची सवय आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची चिंता करू नये'; जॉली एलएलबी 3 वर मुंबई हायकोर्टची स्पष्टोक्ती
- 'जॉली एलएलबी ३'ला रिलीजच्या पूर्वी मिळाला मोठा दिलासा, चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली