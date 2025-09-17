ETV Bharat / entertainment

'जॉली एलएलबी ३'ला रिलीजच्या पूर्वी मिळाला मोठा दिलासा, चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली

'जॉली एलएलबी ३' या चित्रपटावर वकिलांची थट्टा केल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

jolly llb 3
'जॉली एलएलबी ३' ('जॉली एलएलबी ३' (Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांचा कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी ३' हा चित्रपट त्याच्या टीझर रिलीज झाल्यापासून कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. टीझर रिलीज झाल्यानंतर, चित्रपटावर न्यायाधीश आणि वकिलांची खिल्ली उडवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवार, १७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली. अक्षय कुमार-अर्शद वारसी यांच्या कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी ३'च्या रिलीजवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली.

'जॉली एलएलबी ३'बद्दल वाद : अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या कोर्टरूम ड्रामा 'जॉली एलएलबी ३' विरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये न्यायाधीश आणि वकिलांची खिल्ली उडवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं म्हटलं, "आमची काळजी करू नका." असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिसने वकील चंद्रकांत गायकवाड यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची आणि "भाई वकील है" हे गाणं काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती, हे गाणं कायदेशीर व्यवसायासाठी अपमानजनक असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटात वकील आणि न्यायव्यवस्थेचा अपमान ? : याचिकाकर्त्याचे वकील दीपेश सिरोया यांनी म्हटलं आहे की, चित्रपट आणि गाणं फक्त वकिलांचीच नाही तर न्यायाधीशांचीही खिल्ली उडवते, कारण एका दृश्यात न्यायाधीशांना "मामू" असं संबोधलं आहे, जो न्यायव्यवस्थेसाठी अपमानजनक शब्द आहे. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं समाधान व्यक्त केलं आहे. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयानं म्हटलं आहे की, "पहिल्या दिवसापासूनच आमची थट्टा केली जात आहे. आमची काळजी करू नका." चित्रपट निर्मात्यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की, चित्रपटाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही अशीच एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, जी फेटाळण्यात आली. हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. या चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांनी वकिलांची भूमिका केली आहे.

हेही वाचा :

  1. अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी ३'चा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
  2. 'जॉली एलएलबी-३'ला रिलीजपूर्वीच मिळाला मोठा झटका, पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका झाली दाखल...
  3. अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांना पुणे न्यायालयाचा दणका, 'जॉली एलएलबी ३' अडकला वादाच्या भोवऱ्यात

For All Latest Updates

TAGGED:

JOLLY LLB 3 COURT CASEJOLLY LLB 3 BOMBAY HIGH COURTजॉली एलएलबी ३BOMBAY HIGH COURTJOLLY LLB 3

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.