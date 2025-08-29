मुंबई : अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज इंडिया आणि झी म्युझिकनं 'निशांची' चित्रपटातील 'झूले झूले पालना' हे तिसरे गाणं प्रदर्शित केलं आहे. हे गाणे एका जुन्या, पारंपारिक लोरीनं प्रेरित आहे, जे संगीतकार मनन भारद्वाज यांनी एका नवीन आणि भावनिक शैलीत संगीतबद्ध केलंय. मनन भारद्वाज, प्राजक्ता सुक्रे आणि हिमानी कपूर यांनी या गाण्याला आपला आवाज दिला आहे. अनुराग कश्यप दिग्दर्शित, 'निशांची'ची निर्मिती अजय राय आणि रंजन सिंग यांनी जार पिक्चर्सच्या बॅनरखाली फ्लिप फिल्म्सच्या सहकार्यानं केली आहे. चित्रपटाच्या कथेचं लेखन प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल आणि अनुराग कश्यप यांनी मिळून केलं आहे.
'निशांची' चित्रपटामधील गाणं रिलीज : हा चित्रपट दोन भावांची गुंतागुंतीची कथा दर्शविणारा एक उत्तम सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे वचन देतो. दोघेही वेगवेगळे मार्ग अवलंबतात आणि त्यांच्या आवडी-निवडी त्यांचे भविष्य ठरवतात. या चित्रपटाच्या माध्यामातून पहिल्यांदाच नवोदित अभिनेता ऐश्वर्या ठाकरे पडद्यावर दिसणार आहे आणि तेही दुहेरी भूमिकेत, जी खूपच शक्तिशाली आणि भावनिक आहे. त्याच्याबरोबर वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद झीशान अय्युब आणि कुमुद मिश्रा महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. 'निशांची' १९ सप्टेंबर रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
'निशांची' चित्रपटाबद्दल : 'निशांची' हा चित्रपट हे एक गुन्हेगारी नाटक आहे, जो दोन पिढ्यांपासून तीन दशकांपर्यंत एका कुटुंबावर आधारित आहे. ऐश्वर्य ठाकरेनं या चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. त्यानं या चित्रपटामधील १ गाणं लिहिलं असून दोन गाणी गायली आहेत. या चित्रपटासाठी अभिनेत्यानं आपली चार वर्ष दिली आहेत. ऐश्वर्य ठाकरे हा स्मिता ठाकरे यांचा मुलगा आणि शिवसेना संस्थापक बाळ ठाकरे यांचा नातू आहे. आता ऐश्वर्य हा आपल्या पहिल्या चित्रपटासाठी खूप उत्सुक आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत 'निशांची' चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी ऐश्वर्य ठाकरेचं कौतुक केलं होतं. या चित्रपटामध्ये ऐश्वर्य ठाकरेचा एक हटके अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
हेही वाचा :