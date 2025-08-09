Essay Contest 2025

एकता कपूरच्या 'नागिन ७'मध्ये झाली चांदनी शर्माची एंट्री, वाचा सविस्तर... - CHANDNI SHARMA AND NAAGIN 7

एकता कपूरच्या शो 'नागिन ७'बद्दल आता पुन्हा अपडेट आली आहे. या लोकप्रिय शोमध्ये नकारात्मक भूमिकेसाठी चांदनी शर्माला संपर्क करण्यात आला आहे.

एकता कपूर आणि 'नागिन ७' ('नागिन ७' आणि एकता कपूर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2025 at 11:22 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 11:30 AM IST

मुंबई - एकता कपूरचा अलौकिक शो 'नागिन ७' लवकरच टीव्हीवर प्रदर्शित होणार आहे. या शोची घोषणा झाल्यापासून अनेकजण, या मलिकेत कुठले स्टार्स असणार याबद्दल जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत. रिपोर्टनुसार प्रियांका चहर चौधरी 'नागिन ७'मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. 'नागिन ७' बरोबर आणखी काही सुंदर अभिनेत्रींचं नाव जोडलं गेलं आहे. एका लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्रीनं 'नागिन ७'मध्ये प्रवेश केला आहे. ही सुंदरी अनेक टीव्ही शोमध्ये नकारात्मक भूमिकेत दिसली आहे. आता ही अभिनेत्री चांदनी शर्मा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एकता कपूरनं या शोसाठी चांदनी शर्माशी संपर्क केला आहे.

एकता कपूरनं 'नागिन ७'साठी केला चांदनी शर्माशी संपर्क : तसेच चांदनीला 'नागिन ७'साठी मॉक शूट करायला लावलं आहे. सध्या याबद्दल एकता कपूर आणि चांदनी शर्मा यांनी अधिकृतपणे काहीही सांगितलं नाही. मात्र चांदनीचे चाहते ही बातमी ऐकून खूप आनंदी झाले आहेत. चांदनी बऱ्याच काळापासून छोट्या पडद्यावर दिसलेली नाही. आता ती एका नव्या रुपामध्ये प्रेक्षकांसमोर येईल, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. दरम्यान एकता कपूरच्या 'नागिन' शोचे पार्ट्स हे खूप हिट झाले आहेत.

चांदनी शर्मा 'नागिन ७'मध्ये दिसणार नकारात्मक भूमिकेत : तसेच चांदनी शर्माचे चाहते तिला पुन्हा छोट्या पडद्यावर पाहण्याची उत्सुक आहेत. चांदनी व्यतिरिक्त या मालिकेत प्रियांका चहर चौधरी असणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या निर्मात्यांनी शोच्या कलाकारांबाबत सस्पेन्स कायम ठेवला आहे. 'नागिन ७'चा पहिला लूक 'बिग बॉस १९'च्या प्रीमियर दरम्यान प्रदर्शित करण्यात आला होता. दरम्यान 'बिग बॉस'चा होस्ट सलमान खान स्वतः नागिन या टीव्ही शोची ओळख जगासमोर आणेल. 'नागिन ७' आणि 'बिग बॉस १९' पाहण्यासाठी आता अनेकजण उत्सुक आहेत. 'नागिन ७'मध्ये यावेळी प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन पाहायला मिळणार आहेत. सध्या एकता कपूरची टीम 'नागिन ७' या शोवर खूप वेगानं काम करत आहे.

Last Updated : August 9, 2025 at 11:30 AM IST

