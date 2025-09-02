कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारद्वारे आयोजित 'पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी'चा तीन दिवसांचा कार्यक्रम 1 सप्टेंबर ते 3 सप्टेंबर दरम्यान कोलकाता येथील कला मंदिर आणि कलाकुंज थिएटरमध्ये होणार होता. कार्यक्रमाचा विषय "हिंदी चित्रपटात उर्दूची प्रासंगिकता" होता. परंतु, शनिवारी (30 ऑगस्ट) राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, उर्दू अकादमीने हा कार्यक्रम रद्द केला आहे.
अपरिहार्य कारणांमुळं तो रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. सूत्रांचा दावा आहे की, प्रसिद्ध गीतकार-लेखक जावेद अख्तर हे स्वतःला नास्तिक म्हणून ओळखतात, ज्यामुळे दोन मुस्लिम संघटनांनी जावेद अख्तर यांना निमंत्रण देण्यास विरोध केला आणि त्या तारखांना उर्दू अकादमीमध्ये होणाऱ्या त्यांच्या कार्यक्रमाला आक्षेप घेतला.
दरम्यान, 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांनी जावेद अख्तर यांची Exclusive प्रतिक्रिया जाणून घेतली. यावेळी अशा घटना माझ्यासाठी नवीन नसल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. तसंच मुंबईतही अशा प्रकारच्या घटना माझ्याबरोबर घडल्याची आठवण त्यांनी करुन दिली. पूर्ण प्रतिक्रिया ऐकण्यासाठी खालील Audio ऐका....
राज्य सरकारनं त्यांच्या शेवटच्या क्षणी आलेल्या आक्षेपांना बळी पडून संपूर्ण तीन दिवसांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला. यामुळे जनतेत प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील अनेक प्रस्थापित 'उदारमतवादी मुस्लिमांनी' राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एका खुल्या पत्राद्वारे या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील विरोधी राजकीय पक्षांनीही या संदर्भात राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
सीपीएमच्या केंद्रीय समितीचे नेते राम चंद्र डोम यांनी या घटनेचा निषेध केला. "प्रसिद्ध लेखक-गीतकार जावेद अख्तर यांच्यासारख्या व्यक्तीबरोबर घडलेल्या अशा घटनेने आम्हाला धक्का बसला आहे. हे बहुलवादी आणि धर्मनिरपेक्ष देशाच्या रचनेला धक्का देते. निःसंशयपणे, हा आपल्या बौद्धिक स्वातंत्र्यावर, प्रगतीशील कला आणि सामूहिक संस्कृतीवर हल्ला आहे," असे डोम यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले.
सीआयटीयू पश्चिम बंगाल राज्य समितीचे सचिव झियाउल आलम म्हणाले, "आपल्या संविधानात असे म्हटले आहे की, देशातील लोक कोणत्याही समुदायाला दुखावल्याशिवाय त्यांचे मत व्यक्त करू शकतात. परंतु, आपल्या राज्यात ते अशा प्रकारे रोखले जाईल! चोरी, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये, विरोधी पक्षाचा आवाज दाबला जात आहे, परंतु जावेद अख्तर यांच्या सारख्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा अशा प्रकारे अपमान व्हावा हे अकल्पनीय आहे. याचे अत्यंत गंभीर परिणाम आहेत. इतर प्रकरणांप्रमाणेच, आपल्या राज्यातील लोक निषेध करतात."
एसएफआयचे सरचिटणीस सृजन भट्टाचार्य म्हणाले, "पश्चिम बंगालमधील कट्टरपंथीयांच्या आक्षेपांमुळे जावेद अख्तर यांचे भाषण थांबवण्यात आले होते त्याच विषयावर एसएफआय आणि इतर डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटनांनी जावेद अख्तर यांना दिल्लीत भाषण देण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. आम्ही एक बैठक आयोजित करू आणि जावेद अख्तर यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत."
माजी खासदार आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते प्रदीप भट्टाचार्य म्हणाले, "जावेद अख्तर यांनी कथितरित्या म्हटले होते की ते नास्तिक आहेत. म्हणूनच मला कळले की ते थांबवण्यात आले आहे. हे दुःखद आहे. जे घडले ते बंगालच्या संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे."
