सोनाक्षी सिन्हा आणि तेलुगू सुपरस्टार सुधीर बाबू अभिनीत 'जटाधारा' चित्रपटाचा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ... - JATADHARA TEASER OUT

'जटाधारा' चित्रपटात तेलुगू सुपरस्टार सुधीर बाबू हा सोनाक्षी सिन्हाबरोबर त्याच्या सर्वात शक्तिशाली आणि नवीन अवतारात दिसणार आहे.

'जटाधारा' चित्रपटाचा टीझर रिलीज ('जटाधारा' टीझर (POSTER))
Published : August 8, 2025 at 5:22 PM IST

मुंबई: 'जटाधारा' चित्रपटाचे निर्माते झी स्टुडिओज आणि प्रेरणा अरोरा यांनी आज ८ ऑगस्ट रोजी 'जटाधारा'चा टीझर रिलीज केला आहे. या टीझरनं प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे. या चित्रपटात तेलुगू सुपरस्टार सुधीर बाबू सोनाक्षी सिन्हाबरोबर त्याच्या आतापर्यंतच्या सर्वात शक्तिशाली आणि नवीन अवतारात दिसणार आहे. एसकेजी एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली झी स्टुडिओज आणि प्रेरणा अरोरा यांनी सादर केलेल्या या चित्रपटात, नश्वर आणि अमर, शापित आणि दिव्य समोरासमोर असतील. आता प्रेक्षक त्या संघर्षाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.

'जटाधारा'चा टीझर रिलीज : १.१२ मिनिटांच्या 'जटाधारा' या चित्रपटाचा टीझर सोनाक्षी-सुधीरच्या गूढ आणि भयंकर लूकनं भरलेला आहे. दोन्ही कलाकार त्यांच्या भूमिकांमध्ये चांगले दिसत आहेत. वेंकट कल्याण आणि अभिषेक जयस्वाल दिग्दर्शित जागतिक दर्जाचे व्हीएफएक्स, एआय-वर्धित कथाकथन आणि भारतीय पौराणिक कथांवर आधारित उच्च-संकल्पना पटकथा असलेला हा चित्रपट एक भव्य दृश्य अनुभव देण्याचे आश्वासन देतो. या काव्यात्मक चित्रपटाचा यूएसपी म्हणजे त्याचे संगीत, जे झी म्युझिक कंपनी अंतर्गत तयार केले गेले आहे. हा चित्रपट यावर्षी देशभरात प्रदर्शित होणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भारतातील आघाडीच्या मनोरंजन गटांपैकी एक झी स्टुडिओज त्यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली कथाकथनाची व्याख्या सतत बदलत आहे आणि झी स्टुडिओजचे सीबीओ उमेश कुमार बन्सल हे करण्यात गुंतलेले आहेत. त्यांची धोरणात्मक विचारसरणी आणि अद्वितीय कथांबद्दलची आवड भारतीय चित्रपटाचे भविष्य घडवत आहे.

'जटाधारा' चित्रपटाबद्दल : तसेच, 'जटाधारा' ही प्रेरणा अरोराची 'रुस्तम' नंतर झी स्टुडिओजसोबतची दुसरी मोठी भागीदारी आहे. याआधी त्यांनी 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'पॅडमॅन', 'परी' आणि 'बत्ती गुल मीटर चालू' सारखे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रभावी व्यावसायिक चित्रपट तयार केले आहेत. चित्रपटांप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेसाठी या आशयपूर्ण चित्रपटांचे कौतुक झाले आहे. 'जटाधारा'ची झी स्टुडिओज, उमेश कुमार बन्सल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोरा, शिल्पा सिंघल आणि निखिल नंदा यांनी निर्मिती केली आहे, तर अक्षय केजरीवाल आणि कुसुम अरोरा यांनी सह-निर्मिती केली आहे. याशिवाय चित्रपटाची क्रिएटिव्ह निर्माती दिव्या विजय आहे.

TAGGED:

JATADHARA MOVIESONAKSHI SINHASUDHEER BABUजटाधाराJATADHARA TEASER OUT

