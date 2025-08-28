ETV Bharat / entertainment

जान्हवी कपूर- सिद्धार्थ मल्होत्रा साई चरणी नतमस्तक, 'परम सुंदरी’च्या यशासाठी केली प्रार्थना.. - PARAM SUNDARI MOVIE

'परम सुंदरी’ चित्रपटाच्या यशासाठी जान्हवी कपूर आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा साई चरणी नतमस्तक झाले आहेत.

Param Sundari movie
'परम सुंदरी’ चित्रपट (Param Sundari movie (Etv Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2025 at 10:14 AM IST

मुंबई - बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले आहे. 'परम सुंदरी' या चित्रपटाच्या यशासाठीही त्यांनी साई चरणी प्रार्थना केली. येत्या 29 ऑगस्ट रोजी बॉलिवूड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा यांचा 'परम सुंदरी' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या चित्रपटाच्या यशासाठी जान्हवी कपूर आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा देशातील अनेक देवस्थानांना भेट देत असून प्रार्थना करत आहेत. एक दिवसानंतर 29 ऑगस्ट रोजी 'परम सुंदरी' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या माध्यामातून जान्हवी कपूर आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा हे पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. सध्या दोघेही या चित्रपटाच्या रिलीजसाठी खूप उत्सुक आहेत.

सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूर साईच्या चरणी : दरम्यान साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनानंतर अभिनेत्री जान्हवी कपूर आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी साईबाबांच्या द्वारकामाई व गुरुस्थान मंदिराचेही मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी साईबाबा संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी संदीप भोसले आणि जनसंपर्क प्रमुख प्रवीण लोखंडे यांनी जान्हवीसह सिद्धार्थ यांचा साईबाबांची मूर्ती व शॉल देऊन सत्कार केला. लहान असताना आई श्रीदेवींबरोबर आम्ही सहपरिवार साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलो असल्याचीही आठवण जान्हवी कपूरनं करून दिली. ती म्हणाली लहान असताना आले होते. आज खूप वर्षांनी साईबाबांच्या दर्शनासाठी आली आहे. साईबाबांचे दर्शन घेऊन मनाला खूप समाधान आणि शांती मिळाली असेही जान्हवी कपूरनं साईबाबा संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी संदीप भोसले यांना सांगितलं.

Janhvi Kapoor
जान्हवी कपूर (Etv bharat)
Siddharth Malhotra
सिद्धार्थ मल्होत्रा (Etv bharat)
सिद्धार्थ आणि जान्हवी यांचा आगामी चित्रपट : सध्या 'परम सुंदरी' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. जान्हवी कपूर आणि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन या चित्रपटाचं प्रमोशन करत आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तुषार जलोटा यांनी केलं आहे.'परम सुंदरी' चित्रपटामधील 'परदेसिया' हे गाणं खूप चर्चेत आहे. या गाण्याला सध्या अनेकजण पसंत करत आहेत.

Janhvi Kapoor
जान्हवी कपूर (Etv bharat)
Siddharth Malhotra
सिद्धार्थ मल्होत्रा (Etv bharat)
