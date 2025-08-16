मुंबई - बॉलिवूड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि अभिनेत्री जान्हवी कपूर यांचा रोमँटिक ड्रामा 'परम सुंदरी' हा प्रेक्षकांना लवकरच भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाबाबत सध्या एक गोंधळ सुरू आहे. हा चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. आता सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशननं चित्रपटाला दिलेल्या प्रमाणपत्रावर एका धार्मिक समुदायानं प्रश्न उपस्थित केला आहे. आगामी चित्रपट 'परम सुंदरी' चित्रपटात चर्चमधील एका रोमँटिक दृश्यावर वॉचडॉग फाउंडेशन नावाच्या ख्रिश्चन गटानं तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
'परम सुंदरी' वादाच्या भोवऱ्या अडकला : वॉचडॉग फाउंडेशन नावाच्या ख्रिश्चन गटानं सीबीएफसी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, मुंबई पोलीस आणि महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहिलंय. वॉचडॉग फाउंडेशनचे वकील गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी तक्रारीबाबत म्हटलं, 'सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ अंतर्गत स्थापन झालेल्या सीबीएफसीला धार्मिक भावनांचा आदर लक्षात घेऊन चित्रपटांना प्रमाणपत्रे देण्याची जबाबदारी दिली आहे. चर्च हे ख्रिश्चनांसाठी एक पवित्र स्थान आहे आणि यामध्ये अश्लील सामग्री दाखवू नये. आता या चित्रपटामधील एका दृश्यामुळं कॅथोलिक समुदायाच्या भावना दुखल्या आहेत.'
'परम सुंदरी' चित्रपटाबद्दल : याशिवाय फाउंडेशननं आता धमकी दिली आहे, जर या चित्रपटातील हे दृश्य काढून टाकण्यात आले नाही, तर ते निषेध करतील. तसेच कॅथोलिक समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्यामुळं चित्रपटाचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि मुख्य पात्रांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फाउंडेशन करत आहे. दरम्यान 'परम सुंदरी' या चित्रपटामध्ये सिद्धार्थ आणि जान्हवी हे पहिल्यांदाचं एकत्र स्क्रिन शेअर करत आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तुषार जलोटा यांनी केलं आहे. 'परम सुंदरी' चित्रपटात सिद्धार्थ हा परम नावाच्या पंजाबी मुलाची भूमिका करत आहे. दुसरीकडे जान्हवी ही एका दक्षिण भारतीय मुलीच्या भूमिकेत दिसेल. या चित्रपटामध्ये दोघांमध्ये कसे प्रेम होते आणि यानंतर ते कसे मिळतात हे दाखविण्यात येणार आहे.'परम सुंदरी' चित्रपटात सिद्धार्थ आणि जान्हवी व्यतिरिक्त राजीव खंडेलवाल, आकाश दहिया आणि मनजोत सिंग यांच्या विशेष भूमिका आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २९ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
