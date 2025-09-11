'जुगानुमा'च्या प्रीमियरदरम्यान मनोज बाजपेयीचा 'आशीर्वाद' जयदीप अहलावत, विजय वर्मा, अनुराग कश्यप यांनी घेतला, व्हिडिओ व्हायरल...
'जुगानुमा' चित्रपटाच्या प्रीमियरच्या वेळी मनोज बाजपेयीला पाहताच दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, विजय वर्मा आणि जयदीप अहलावत यांनी त्यांच्या पायाला स्पर्श केला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2025 at 1:04 PM IST
मुंबई : 'जुगनुमा'च्या प्रीमियरमध्ये बॉलिवूड स्टार्समध्ये दमदार मैत्री पाहायला मिळाली. मनोज बाजपेयीला पाहताच दोन दमदार अभिनेते आणि एका दिग्दर्शकानं त्याच्या पायाला स्पर्श केला. अनुराग कश्यप हे आघाडीचे दिग्दर्शक आहे. याशिवाय जयदीप अहलावत आणि विजय वर्मा हेही लोकप्रिय स्टार्स आहेत. 'जुगनुमा'च्या प्रीमियरमध्ये त्यांनी मनोज बाजपेयी यांच्या पायांना स्पर्श केल्यानंतर ते आता चर्चेत आले आहेत. दरम्यान मनोज बाजपेयीचा 'जुगनुमा' हा चित्रपट उद्या १२ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. आता मनोज बाजपेयीचा हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत.
मनोज बाजपेयीनं केलं अनुराग कश्यपचं कौतुक : मनोज बाजपेयी आणि अनुराग कश्यप यांच्यातील नात खूप मजबूत आहे. या दोघांचं नात हे ९० च्या दशकात राम गोपाल वर्मा यांच्या 'सत्या' चित्रपटापासून सुरू झाले आणि 'गँग्स ऑफ वासेपूर' चित्रपटामुळं ते अधिक घट्ट झाले. दरम्यान गेल्या वर्षी 'भैया जी' चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान गैरसमजुतीच्या अफवामुळं काही गोष्टी या पसरल्या होत्या. यानंतर मनोज बाजपेयीनं दिग्दर्शकाच्या स्वभावाबद्दल एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, "अनुराग त्याच्या दृढ विश्वासमुळं आज इथपर्यंत आहे, त्यांनी त्यांच्या प्रवास अधिक शत्रू बनले आहेत." तसेच मनोज बाजपेयीनं अनुराग कश्यपचं कौतुकही केलं.
'जुगनुमा' चित्रपटाची स्टारकास्ट : 'जुगनुमा' चित्रपटाच्या प्रीमियरमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये मनोज बाजपेयीबरोबर अनुराग कश्यप, जयदीप अहलावत आणि विजय वर्मा हे स्टार्स मजा करताना दिसत आहेत. आता या स्टार्सचा व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावरील यूजर्स त्यांच्या मैत्रीचं कौतुक करत आहेत. हा व्हिडिओ पाहूण अनेकजण आनंदी झाले आणि त्यांनी कमेंट सेक्शनमध्ये आपल्या काही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पुरस्कार विजेते चित्रपट निर्माते राम रेड्डी दिग्दर्शित 'जुगनुमा'मध्ये मनोज बाजपेयी दीपक डोब्रियाल, प्रियांका बोस, अवन पुकोट, हिरल सिद्धू आणि तिलोत्तमा शोम यांच्या विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाची कहाणी १९८०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हिमालयात घडणारा 'जुगनुमा' देव (मनोज बाजपेयी) ची कथा आहे, जो एका बागेचा मालक आहे आणि तो एका रात्रीतून जाळलेल्या झाडांच्या भयानक रहस्याचा सामना करतो. या चित्रपटाच्या कहाणीत अनेक रहस्य दडले आहेत.
हेही वाचा :