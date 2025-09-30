काजल अग्रवालनं आपल्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्यांवर दिली प्रतिक्रिया, मुलाखतीत केला आगामी चित्रपटाबद्दल खुलासा...
साऊथ स्टार काजल अग्रवालनं ईटीव्ही भारतशी खास संवाद साधला आणि तिच्या मृत्यूच्या खोट्या बातमीवर प्रतिक्रिया दिली.
लखनऊ: ईटीव्ही भारतला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत लोकप्रिय बॉलिवूड आणि दक्षिण भारतीय अभिनेत्री काजल अग्रवालनं तिच्या कारकिर्दीबद्दल, लखनऊची संस्कृती आणि उत्तर प्रदेशातील आगामी फिल्म सिटीबद्दल तिचे विचार सांगितले आहेत. काजलला लखनऊ जेवण, इतिहास, संस्कृती आणि जुने लखनऊ आकर्षित करते. तिनं एका एका मुलाखतीमध्ये सांगितलं की, "मी पहिल्यांदाच इथे आले आहे आणि सर्वकाही पाहून खूप आनंद झाला आहे. जेव्हा मी माझ्या कारकिर्दीला सुरुवात केली, तेव्हा मी काहीही ठरवले नव्हते. मी फक्त कठोर परिश्रम करून काय होते ते पाहण्याचा विचार केला होता. देवाच्या कृपेनं, मला चांगल्या संधी मिळाल्या आहेत, अद्भुत लोकांना भेटले आणि मला सशक्त भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली आहे."
काजल अग्रवालनं आपल्या मृत्यूच्या अफवांवर दिली प्रतिक्रिया : यानंतर काजलनं यावेळी म्हटलं उत्तर प्रदेशात याचं बांधकाम चित्रपट उद्योगासाठी एक मोठी उपलब्धी असेल. तिनं म्हटलं, "यामुळे केवळ पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून चित्रपट उद्योगाला फायदा होणार नाही तर, उद्योगालाही मोठा फायदा होईल. उत्तर प्रदेश वेगानं आधुनिक होत आहे." दरम्यान काजननं आपल्या मृत्यूच्या अफवांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "धक्कादायक, विचित्र आणि खूप मजेदार. जेव्हा मी माझ्या मृत्यूची बातमी वाचली, तेव्हा मला खूप धक्का बसला. स्वतःबद्दल अशा बातम्या वाचून खूप दुःख होते." काहीदिवसापूर्वी काजल अग्रवालच्या मृत्यूची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. यानंतर तिनं एक पोस्ट शेअर करून, 'मी अजूनही जिवंत आहे.' असं सांगितलं होत.
काजल अग्रवालची भूमिका : चित्रपट कारकिर्दीतील अनुभव सांगताना काजलनं सांगितलं की, सुरुवातीला तिनं कधीच कल्पना नव्हती की, तिला नायिका म्हणून चित्रपटांमध्ये काम मिळेल. तिनं पुढं म्हटलं "पहिल्यांदा कॅमेरा समोर आल्यानंतर, मला सतत भूमिका मिळत राहिल्या आणि सुदैवानं, मला 'रामायण' सारख्या चित्रपटाचा भाग होण्याची संधी मिळाली, ज्यामध्ये मी गंगोत्रीची भूमिका साकारत आहे." हे पात्र माझ्या मनाच्या खूप जवळचे आहे, कारण कोणीही गंगोत्रीला प्रत्यक्ष पाहिली नाही, म्हणून मी संशोधन करून ही भूमिका साकारली.
काजल अग्रवालनं मानलं चाहत्याचं आभार : काजलनं बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटांबद्दल बोलताना सांगितलं की, हिंदी आणि दक्षिण भारतीय दोन्ही उद्योगांनी तिला प्रचंड प्रेम दिलं आहे. तिनं पुढं सांगितलं "प्रेक्षकांनी मला लहानपणापासूनच स्वीकारले आहे आणि मी त्यांच्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल नेहमीच आभारी राहीन." 'सिंघम' चित्रपटाबद्दल, काजलनं स्पष्ट केलं की, याचा तिच्या ओळखीशी काहीही संबंध नाही. यावेळी तिनं असंही म्हटलं की, हा उद्योग वेगानं बदलत आहे.
