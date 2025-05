ETV Bharat / entertainment

May 10, 2025

मुंबई-हिंदी, मराठी चित्रपटसृष्टीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही स्वतःचं कर्तृत्व गाजवणारे जादूगार रंगभूषाकार विक्रम गायकवाड (६१) यांचं मुंबईत निधन झालं आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आला होता. गेले काही दिवस ते कावीळ या आजारानं ग्रस्त होते. दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती खालावत गेली. अखेर चित्रपटसृष्टीतल्या किमयागार रंगभूषाकारानं या जगाचा निरोप घेतला. आज, शनिवार (१० मे रोजी) त्यांच्या पार्थिवावर मुंबईतील दादर येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. चित्रपटाच्या रुपेरी पडद्यावर सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, बालगंधर्व, इंदिरा गांधी ते थेट कपिल देव या आपापल्या प्रांतातल्या दिग्गजांच्या व्यक्तिरेखांमध्ये सामायिक बाब काय? खरा चित्रपटरसिक एका क्षणात उत्तर देईल. विक्रम गायकवाड! मेकअपच्या दुनियेतला मोठा किमयागार!! विक्रम गायकवाड यांच्या हातून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेकअप झाल्यानंतर कलाकाराचा अक्षरशः कायापालट होत असे. विक्रम गायकवाड हे ज्येष्ठ रंगभूषाकार बबनराव शिंदे यांचे पट्टशिष्य. त्यांच्याच हाताखाली काम करता करता त्यांना या कलेची गोडी लागली. नव्वदच्या दशकाच्या पूर्वार्धात श्याम बेनेगल यांच्या संपर्कात आले. श्यामबाबूंचं दिग्दर्शन असलेल्या 'सरदार' या वल्लभभाई पटेल यांच्या चरित्रपटासाठी मेकअपमन म्हणून काम करण्याची संधी विक्रम गायकवाड यांना मिळाली. ही संधी त्यांना कशी मिळाली, हा किस्सा खुद्द चित्रपटात सरदार वल्लभभाई पटेल यांची व्यक्तिरेख जिवंत करणारे अभिनेता परेश रावल यांनी ईटीव्ही भारतशी एक्स्लुसिव्ह बोलताना सांगितला. "अनेकांनी माझ्या चेहऱ्यावर अक्षरशः हात आजमावले. कुणाचंही काम मनाजोगं होत नव्हतं. किमान वीस-पंचवीस जुने-नवे मेकअपमन आले होते. मी पान खात-खात दरवाज्याजवळ आलो आणि बाहेर मला पोरसवदा विक्रम दिसला. एवढ्या कमी वयाचा मुलगा इथे का आला असेल, असा विचार मनात येऊन गेला. मी त्याला विचारलंही. त्यानं लाजत स्वतःची ओळख करुन दिली. मी त्याला आत बोलावलं. तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण त्याच्याकडे फारशी साधन-सामुग्री नसतानाही शब्दशः दहा मिनिटांत त्यानं परेश रावल या अभिनेत्याला देशाचे 'लोहपुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणून उभं केलं. आम्ही त्याचं काम पाहून अवाक झालो. आम्हीच कशाला! सरदार वल्लभभाईंचे ड्रायव्हर तेव्हा हयात होते. त्यांनी वयाची नव्वदी ओलांडली होती. तेसुद्धा आश्चर्यचकित झाले. त्या वृद्ध गृहस्थानं 'सरदार' समजून माझे पाय धरले. माझी अवस्था खूपच अवघडल्यासारखी झाली होती. ही जादू विक्रमची होती. विक्रम हा मेकअपमन नाही, जादूगार होता. तो गेला, यावर माझा विश्वासच बसत नाही. ईश्वर त्याच्या आत्म्याला शांती देवो."- परेश रावल, अभिनेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची व्यक्तिरेखा : मल्याळम चित्रपटांचे सुपरस्टार मामूटी यांना मध्यवर्ती व्यक्तिरेखेत घेऊन डॉ. जब्बार पटेल यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या चित्रपटाचं शिवधनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांनी रंगभूषेची जबाबदारी विक्रम गायकवाड यांच्यावरच सोपवली. या निर्णयाबद्दल जब्बार पटेल यांना आत्मविश्वास होता का, याबद्दल डॉ. जब्बार पटेल यांनी ईटीव्ही भारत शी एक्स्लुसिव्ह बोलताना सांगितलं,"खरं सांगू? अजिबात खात्री नव्हती. पण त्यानं करुन दाखवलं. खूप मोठा माणूस, भारतातला 'जादूगार' होता तो! मेहनत, डेडिकेशन हे सर्व त्यानं मेकअपच्या कलेत आणलं. त्यानं मामुटीमध्ये अविश्वसनीय बदल बदल घडवून आणला. विक्रमने केलेले डॉ. आंबेडकर हे अजरामरच!. तीच गोष्ट यशवंतराव चव्हाण यांच्या व्यक्तिरेखेची. अशोक लोखंडेनं साकारलेले यशवंतराव चव्हाणसुद्धा विक्रमच्याच मेहनतीचा परिपाक आहे. विक्रमचं शब्दात वर्णन करणं शक्य नाही. तो काय विचार करेल, याची कल्पना आम्हाला येत नव्हती." हे सांगताना डॉ. जब्बार पटेल भावुक झाले.

ऐतिहासिक व्यक्तिरेखांना जिवंत करणारे 'जादूगार': ऐतिहासिक व्यक्तिरेखांना रंगभूषाकार म्हणून न्याय देऊ शकणारे विक्रम गायकवाड यांच्यासारखे रंगभूषाकार विरळेच. विक्रम गायकवाड यांनी लोकमान्य टिळक (सुबोध भावे- लोकमान्य), बालगंधर्व (सुबोध भावे- बालगंधर्व), इंदिरा गांधी (लारा दत्ता - बेलबॉटम), रणवीर सिंग (83 - कपिल देव) आदींनाही हुबेहूब चित्रपटप्रेमींसमोर आणलं. बबनराव शिंदे यांचे रंगभूषेतील वारसदार: रंगभूषेच्या प्रांतात बबनराव शिंदे यांचं नाव अतिशय आदरानं घेतलं जातं. त्यांचे पुत्र अशोक शिंदे हे मराठीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहेत. "विक्रम हा माझ्या धाकट्या भावासारखा होता. माझ्या वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मेकअप शिकत असू. मला अभिनेता व्हायचं होतं. म्हणून मी माझ्यापुरतं आवश्यक मेकअपमधलं ज्ञान मिळवलं आणि ट्रॅक बदलला. मात्र, विक्रम या क्षेत्रात खूप पुढे निघून गेला. 'जाणता राजा' या महाप्रोजेक्टसाठी विक्रमचं काम थक्क करणारं होतं. त्याच्या हातात जादू होती. राष्ट्रीय पुरस्कार, चित्रपटसृष्टीतले अनेक पुरस्कार जिंकूनही त्याचे पाय कायम जमिनीवर राहिले. हिंदीतल्या एकापेक्षा एक सरस दिग्दर्शकांबरोबर त्याने काम केलं. एका मराठी कलाकारानं हिंदीत स्वतःचा ठसा उमटवला. मी तर म्हणेन, विक्रम म्हणजे मेकअपच्या फील्डमधला नाना पाटेकर होता. त्याचं हे असं निघून जाणं म्हणजे माझं वैयक्तिक नुकसान आहे. हे दुःख माझ्यासाठी मोठं आहे." या शब्दांत अशोक शिंदे यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना विक्रम गायकवाड यांच्याबद्दलच्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. पुरस्कारांची मोहोर : विक्रम गायकवाड यांना त्यांच्या कामगिरीबद्दल राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आलं. 'द डर्टी पिक्चर' आणि 'दि इन्कार्नेट'(मूळ बंगाली नाव 'जातीश्वर') या अनुक्रमे २०१२ आणि २०१४ साली प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांमधल्या विक्रम गायकवाड यांच्या रंगभूषेच्या करामतीची नोंद 'गोल्डन लोटस' राष्ट्रीय पुरस्काराच्या रुपात घेण्यात आली. शिवाय द डर्टी पिक्चर (२०१२), भाग मिल्खा भाग (२०१४), तनु वेडस् मनू रिटर्न्स (२०१६) या चित्रपटांसाठी ते 'आयफा' पुरस्काराचे मानकरी ठरले. ओंकारा, ठग्ज ऑफ हिंदूस्तान, थ्री इडियटस्, कमीने, इश्किया, संजू, पीके, हंटर, दंगल अशी विक्रम गायकवाड यांनी रंगभूषाकार म्हणून मोठं योगदान दिलेल्या चित्रपटांची यादी मोठी आहे. नवनवे प्रयोग करण्यात आघाडीवर: यशाची चव अनेकदा चाखल्यानंतरही विक्रम गायकवाड यांनी परिपूर्णतेची कास सोडली नाही. सतत नवनव्या गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न ते कायम करत राहिले. 'प्रॉस्थेटिक मेकअप' चा काळ येणार, हे ओळखून विक्रम गायकवाड यांनी प्रॉस्थेटिक मेकअपचं तंत्रशुद्ध शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिका गाठली. हिंदी चित्रपटसृष्टीतला दिग्गज यशस्वी रंगभूषाकार अमेरिकेत विद्यार्थी म्हणून दाखल झाला. तिथून भारतात परतल्यानंतर त्यांच्या कामाला अधिक झळाळी आली. ती झळाळी अर्थातच त्यांच्या प्रत्येक कलाकृतीत दिसत राहिली. आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिळाली, पण... : विक्रम गायकवाड यांच्या कामाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. मात्र, एक सल त्यांना कायम बोचत राहिली. मेकअपमन किंवा मेकअप डिझायनर (आताच्या परिभाषेत ते मेकअप डिझायनर होते) यांना त्यांच्या कुवतीनुसार आवश्यक सन्मान दिला जात नाही. कलाकार, दिग्दर्शक आदींच्या तुलनेत रंगभूषाकाराला कमी महत्त्व मिळतं. अनेक चित्रपट त्यातल्या व्यक्तिरेखांच्या मेकअपमुळे स्मरणीय ठरतात. पण, रंगभूषाकारांच्या कलेची दखल क्वचितच घेतली जाते. रंगभूषेच्या कलेला अधिक आदराचं स्थान मिळवून देण्यासाठी ते कायम प्रयत्नशील राहिले. आज त्यांच्या हाताखाली तयार झालेले अनेक रंगभूषाकार चित्रपटसृष्टीत नाव कमवत आहेत.

