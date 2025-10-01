ETV Bharat / entertainment

माझी खरी झुंज लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेता या माझ्यातल्या तिन्ही बाजूंमध्ये असते; रिषभ शेट्टी यांची Exclusive मुलाखत

अनेकजण बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते, त्या बहुप्रतीक्षित 'कांतारा चॅप्टर १'चा ट्रेलर काही दिवसापूर्वी प्रदर्शित झाला. याबाबत दिग्दर्शक रिषभ शेट्टी यांची Exclusive मुलाखत ईटीव्ही भारतवर.

kantara chapter 1
दिग्दर्शक रिषभ शेट्टी यांची Exclusive मुलाखत (ETV Bharat Reporter/GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 2:13 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 2:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ऋषभ शेट्टी हे कन्नड चित्रपटसृष्टीतील एक बहुआयामी कलावंत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी रंगभूमीवर आणि लघुपटामध्ये काम करून अनुभव मिळवला. दिग्दर्शक अनंत नाग यांच्यासोबत सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम करताना त्यांनी तांत्रिक बाबींची बारकाईने जाण घेतली. २०१६ मध्ये आलेल्या रिक्की या चित्रपटातून ते दिग्दर्शक म्हणून प्रेक्षकांसमोर आले. त्यानंतर सर्किट, बेल बॉटम, किरिक पार्टीमधील भूमिकांमुळं त्यांना अभिनेता म्हणून विशेष ओळख मिळाली.

सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : 'कांतारा' हा त्यांचा लेखन, दिग्दर्शन आणि अभिनय असलेल्या सुपरहिट चित्रपटामुळं त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळाली. हा चित्रपट सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला आणि त्याने त्यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळवून दिला. ग्रामीण जीवन, लोकपरंपरा आणि निसर्गाशी असलेलं घट्ट नातं यांचं वास्तव दर्शन घडवणं ही त्यांची ताकद आहे. आता त्यांचा 'कांतारा चॅप्टर १' हा नवीन चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून रिषभ शेट्टी यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या त्यातील काही अंश.


प्रश्न: 'कांतारा' ला भरपूर यश मिळालं. त्यामुळं चित्रपटाचा सिक्वेल/प्रिक्वेल करताना दडपण होतं का?

उत्तर: दडपण नाही म्हणता येणार पण जबाबदारी वाढली हे माहीत होतं. मी जर प्रेशर घेतलं तर कामच करू शकणार नाही. एक गोष्ट नक्की मनात होती ते म्हणजे पुढचा भाग अजूनही भव्य दिव्य करायचा. मी आणि माझ्या टीमने गेली तीन वर्षे 'कांतारा चॅप्टर १' साठी अहोरात्र मेहनत घेतली. प्रेक्षकांना हाही चित्रपट आवडेल अशी आशा आहे.



प्रश्न: कांतारा हा चित्रपट कर्नाटकमधील एका विशिष्ट प्रदेशावर आधारलेला असून तुम्ही तो अतिशय प्रभावीपणे साकारला आहे. मात्र दक्षिणेतील एका लहानशा भागावर आधारित कथा 'पॅन इंडिया', इतकी लोकप्रिय होणे दुर्मीळ आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटते?

उत्तर: “पॅन इंडिया” हे ऐकायला मोठं वाटतं, पण शेवटी आपण सारे भारतीयच आहोत. कुठेही गेलात तरी मूळं वेगवेगळी दिसतील, पण गाभा एकच आहे. सुरुवातीला आपण सगळे जमाती होतो परंतु शेवटी श्रद्धा एकच. उदाहरण द्यायचं तर उत्तराखंडमध्ये एका पत्रकाराने मला सांगितलं की तिथेही “मनुष्य आवाहन” असं काहीतरी आहे. मी त्याला उत्तर दिलं, “आमच्याकडेही ‘आवाहन’ हा शब्द तसाच आहे, त्याच अर्थाने वापरला जातो.” भारताची मूळं कृषी आणि मातीत घट्ट रुतलेली आहेत. शेती ही आपल्या संस्कृतीचा कणा आहे. विकास, उद्योग याआधी नेहमी शेतीच होती. शेतीभोवतीच आपली श्रद्धा, आहार संस्कृती आणि जीवनपद्धती तयार झाली आहे. माणूस बदलत गेला तरी मूळाशी जोडलेलं त्याचं माणूसपण कायम राहीलं. त्यामुळंच कांतारा प्रत्येक गावाशी नातं जोडू शकला आणि देशभरातील लोकांना आपलासा वाटला.



प्रश्न: कांताराच्या प्रीक्वेलमध्ये कथा शिवाची आहे का? त्याचा भूतकाळ दाखवला आहे का?
उत्तर: नाही, ती शिवाची कथा नाही आणि त्याच कालखंडातीलही नाही. शिवाची गोष्ट १९९० च्या दशकातील आहे, त्याच्या वडिलांची १९७० मधली आणि राजाची कथा १८७० ची आहे. पण हा प्रीक्वेल खूप मागे, चौथ्या–पाचव्या शतकात जाईल. त्यावेळी कर्नाटकाचा पहिला राजा ‘कदंब’ होता. या कथेत मुख्य पात्र आहे बर्मन, एका जमातीचा प्रमुख. म्हणजे ही त्याच्या पूर्वजांची कहाणी आहे.



प्रश्न: कांतारामध्ये दाखवलेल्या अनेक गोष्टी पुष्पा किंवा थामामध्येही दिसल्या. त्यांना तुमच्याकडून प्रेरणा मिळाली असावी.
उत्तर: प्रेरणा सगळ्यांनाच मिळते. कदाचित काही बाबतीत माझ्या सादरीकरणातून त्यांना प्रेरणा मिळाली असेल. पण ते सकारात्मक आहे. आपली संस्कृती, श्रद्धा आणि मूळं यातून नेहमी सकारात्मकता पसरते. ते माझ्यासाठी आनंददायी आहे.


प्रश्न: प्रादेशिक कथा यशस्वीपणे बनविण्याचे क्रेडिट तुम्हाला जाते. आता इतिहासात दडलेल्या प्रादेशिक कथांवर चित्रपट बनत आहेत. आगामी 'थामा' आहे तसेच मराठीत 'दशावतार' प्रेक्षकांना खूप भावलाय. 'कांतारा चॅप्टर १' मधील नवी प्रादेशिक कथा लोकांना आवडेल असं वाटतंय का?
उत्तर: हो. तशी आशा नक्कीच आहे. खरं सांगायचं तर कांताराला इतका प्रतिसाद मिळेल याची कल्पनाही नव्हती. पण मला खात्री होती की कर्नाटकातील लोकांना हा चित्रपट नक्की आवडेल. परंतु 'माऊथ पब्लिसिटी' मुळं तो तामिळ, तेलुगू, मल्याळम आणि शेवटी हिंदी प्रेक्षकांपर्यंत पोचला. यासाठी मी प्रेक्षकांचे आभार मानतो. नव्या भागात वेगळी कथा आहे, पण मुख्य विषय तोच, मनुष्य आणि प्रकृती यांचा संघर्ष. कारण कांतारा ही जंगल आणि त्याच्या नियमांची कथा आहे, त्यामुळं तिला सायन्स-फिक्शनमध्ये नेता येत नाही. याची कथा देवासाठी केलेल्या विधींवर आधारलेली आहे. ट्रेलर पाहिल्यावर काहीसं लक्षात आलेलं असेलच.



प्रश्न: या चित्रपटाच्या चित्रीकरणात कोणत्या अडचणी आल्या?
उत्तर: प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण आव्हानात्मक होता. खरं तर पुन्हा पहिला चित्रपट करतोय असं वाटलं. कन्नडमध्ये दिग्दर्शक–अभिनेता म्हणून हा माझा पाचवा चित्रपट आहे, त्यात दोन कांतारा आहेत (हसतो). याआधी मी १.४ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये एक चित्रपट केला होता आणि तेव्हा तोच मोठ्या बजेटचा वाटला. कांतारानं दिलेली ओळख, पुरस्कार आणि यश हे अनपेक्षित आशीर्वाद होते. पण या भागासाठी आव्हानं त्याहूनही मोठी होती.



प्रश्न: मीडियात अशी चर्चा होती की या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान अनेकांचा मृत्यू झाला. हे खरंय का?
उत्तर: चित्रीकरणादरम्यान तसं काहीही झालं नाही. मात्र दुर्दैवाने आमच्याशी संबंधित तीन लोकांना आम्ही गमावलं. एकाचा सरावादरम्यान हृदयविकाराने मृत्यू झाला, पण सेटवर नाही. दुसरा एक सुट्टीच्या दिवशी मंदिराजवळील नदीत पोहताना बुडाला. तिसरा राकेश, आमच्याशी घट्ट जोडलेला आणि उत्कृष्ट कलाकार, त्याचा अचानकपणे हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्याचा आम्हाला फार मोठा धक्का बसला. तो खूप आनंदी आणि सकारात्मक माणूस होता. संपूर्ण टीम त्याला आजही मिस करते.



प्रश्न: हल्लीच्या तरुण पिढीचा पौराणिक कथांमध्ये रस वाढलेला दिसतोय. कांतारानं यात मोठी भूमिका बजावली. कांतारा चॅप्टर १ साठी अनेक जण वाट पाहत आहेत. तुमचं काय मत?
उत्तर: आपली तरुण पिढी हुशार, चौकस आहे. आजची तरुणाई पौराणिक कथांकडे केवळ गोष्टी म्हणून नाही, तर इतिहास म्हणून पाहते. ही स्वतःच्या मूळांकडे परतण्याची प्रक्रिया आहे. दिग्दर्शक म्हणून या कथा सकारात्मकतेने सांगण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे आणि ती मी पेलू शकतो याची खात्री आहे.



प्रश्न: काहींचं म्हणणं आहे की कांतारा अंधश्रद्धा पसरवतो. तुम्ही काय सांगाल?
उत्तर: श्रद्धा ही प्रत्येकाची वैयक्तिक गोष्ट आहे. (हसत) ज्यांना विश्वास नाही त्यांची “हे खरं नाही” असं म्हणण्यावर श्रद्धा असते. आमच्यासाठी देव म्हणजे निसर्ग, आई-वडील, परंपरा. दगडातही देव दिसतो, जर आपण तसे पाहिले तर. ही 'दर्शन दृष्टि' आहे. आपली भारतीय संस्कृती हजारो वर्षे जुनी आहे. खोलात शिरलात तर त्याचं महत्त्व उमगेल आणि माझी ज्यावर श्रद्धा आहे ते मी श्रद्धेने लोकांसमोर मांडतो.



प्रश्न: हिंदी बाजारपेठेत दक्षिणेकडील चित्रपटांचा वावर खूप वाढलाय. यावर तुमचे काय विचार आहेत?
उत्तर: ही गोष्ट फारच सकारात्मक आहे. आता सिनेमा भाषेच्या चौकटीत अडकून राहिला नाही. हिंदी चित्रपट दक्षिणेत लोकप्रिय आहेत आणि आता दक्षिणेकडील चित्रपट देशभरात आपली छाप सोडत आहेत. कोविडनंतर बाहुबलीसारख्या चित्रपटांनी हा प्रवाह सुरू केला आणि तेव्हापासून सगळीकडं दाक्षिणात्य भाषांतील चित्रपटांचे देशभरात स्वागत होत आहे.



ईटीव्ही भारत: दिग्दर्शक आणि अभिनेता या दोन्ही भूमिका तुम्ही कशा निभावता?
उत्तर: त्यात निभावण्यासारखं काही नाही. पडद्यामागे मी जरी दिग्दर्शक असलो तरी पडद्यासमोर अभिनेता असतो. मी प्रवाहासोबत जातो. अभिनेता म्हणून मला अभिनय करावा लागतो, तर दिग्दर्शक म्हणून जास्तीत जास्त चित्रण करावं लागतं. माझी खरी झुंज लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेता या माझ्यातल्या तिन्ही बाजूंमध्ये असते. मी नेहमी मजेत म्हणतो, “आता मी स्वतःच्या पुढच्या चित्रपटाला डेट्स देणार नाही,” पण प्रेक्षकांचं प्रेम पुन्हा अभिनयाकडे ओढते. हा फक्त माझा प्रवास नाही. मी कथा आणतो, पण माझ्यासोबत सहलेखक, कॅमेरामन अरविंद एस. कश्यप, वेशभूषा डिझायनर प्रगती, प्रॉडक्शन डिझायनर बंगलन आणि ‘होम्बळे फिल्म्स’ सारखी तगडी निर्मितीसंस्था आहे. त्यांचं योगदान नसतं तर हे शक्य झालं नसतं. हे पूर्णपणे टीमवर्क आहे.



प्रश्न: तुमच्या चित्रपटात दर्शविलेले विधी कुठेही लिखित स्वरूपात उपलब्ध नाहीत. तुम्हाला किती संशोधन करावं लागलं?
उत्तर: आम्ही खूप सखोल अभ्यास केला. चौथ्या–पाचव्या शतकातील पार्श्वभूमी असल्याने अनेक प्राध्यापक व संशोधकांना सामील केलं. मंगळुरु विद्यापीठाचे कुलगुरू विवेक, प्रा. चिनप घोडा ज्यांनी या विषयावर पुस्तके लिहिली आहेत, यांच्याशी चर्चा केली. देवकोला अभ्यासक, लोकगायक, पारंपरिक कलाकार, ज्येष्ठ मंडळी यांच्याशी संवाद साधला. खूप मौल्यवान माहिती मिळाली. मात्र सगळंच दाखवलं असतं तर तो चित्रपट नव्हे तर माहितीपट झाला असता. म्हणून आवश्यक तेच निवडलं आणि ते कथेशी सहज, सुसंगतपणे मिसळेल याची काळजी घेतली.



प्रश्न: तुमचं हिंदीवरचं प्रभुत्व उत्तम झालं आहे.
उत्तर: माझी भाषा अजूनही सुधारण्यासाठी मी सातत्याने हिंदीमध्ये मुलाखती देतोय. (हसतो)

हेही वाचा -

  1. 'सन ऑफ सरदार २' ओटीटीवर होईल प्रसारित, कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या...
  2. काजल अग्रवालनं आपल्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्यांवर दिली प्रतिक्रिया, मुलाखतीत केला आगामी चित्रपटाबद्दल खुलासा...
  3. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वादात, समीर वानखेडे यांनी शाहरुख खान, गौरी खान आणि नेटफ्लिक्सविरुद्ध मानहानीचा केला दावा दाखल...
Last Updated : October 1, 2025 at 2:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

रिषभ शेट्टीKANTARA CHAPTER 1कांतारा चॅप्टर १RISHAB SHETTY INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.