मुंबई : मेगास्टार चिरंजीवी आज २२ ऑगस्ट रोजी त्यांचा ७० वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्तानं सुपरस्टारला त्याचे चाहते शुभेच्छा देत आहेत. दरम्यान चिरंजीवीनं त्यांच्या चाहत्यांना निराश केले नाही. अभिनेत्याच्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी त्यांच्या आगामी चित्रपट 'विश्वम्भरा'चा टीझर शेअर करून चाहत्यांना एक खास भेट दिली आहे. आता अभिनेत्याचा स्टार मुलगा राम चरणनं त्यांच्या वडिलांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. राम चरणनं एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो त्यांच्या वडिलांचा वाढदिवस साजरा करताना दिसत आहे.
राम चरणनं दिल्या वडिलांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : मेगास्टार वडील चिरंजीवी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना, राम चरणनं त्याच्या इंस्टा पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'आज फक्त तुमचा वाढदिवस नाही तर एका अतुलनीय माणसाचा उत्सव आहे, तुम्ही माझे नायक आहात, माझे मार्गदर्शक आहात, माझी प्रेरणा आहात, माझे प्रत्येक यश, विजय आणि आदर हे सर्व तुमच्यामुळं आहे, ७० व्या वर्षीही तुम्ही मनाने तरुण आहात आणि तुम्ही लोकांना प्रेरणा देत आहात, मी तुम्हाला उत्तम आरोग्य, आनंदाची शुभेच्छा देतो आणि माझे वडील असल्याबद्दल धन्यवाद, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा पारा चिरंजीवी कोनिडेला.'
चिरंजीवीचा नवीन चित्रपट : यूव्ही क्रिएशन्सनं २१ ऑगस्ट रोजी त्याच्या एक्स हँडलवर 'विश्वम्भरा'ची पहिली झलक शेअर केली. निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं होतं, 'त्याचे वस्तुमान आणि आभा विश्वाचा ताबा घेतील. 'विश्वम्भरा'ची मेगा धमाका झलक सादर करत आहे. मेगास्टार चिरंजीवीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. विश्वाच्या पलीकडे मेगा वस्तुमान.' २०२६च्या उन्हाळ्यात थिएटरमध्ये 'विश्वम्भरा.' 'विश्वंभरा' हा चित्रपट बिंबिसार फेम वसिष्ठ मल्लादी दिग्दर्शित आहे, ज्यामध्ये मेगास्टार चिरंजीवी मुख्य भूमिकेत आहेत. अनिल रविपुडी-चिरंजीवी यांच्या 'मेगा १५७'कडून चित्रपटसृष्टीला खूप अपेक्षा आहेत. त्यामुळं 'विश्वम्भरा' युनिटवरील दबाव दिवसेंदिवस वाढत आहे.
