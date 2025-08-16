ETV Bharat / entertainment

इम्तियाज अलीनं ऐश्वर्या ठाकरे आणि वेदिका पिंटो अभिनीत 'निशांची'चं केलं कौतुक...

अनुराग कश्यपच्या दिग्दर्शनाखाली बनवण्यात येणारा 'निशांची'चा फर्स्ट लूक रिलीज करण्यात आला आहे.

Nishaanchi movie
'निशांची' चित्रपट ('निशांची' आणि इम्तियाज अली (Film Poster))
Published : August 16, 2025 at 1:50 PM IST

मुंबई : अमेझॉन एमजीएम स्टुडिओज इंडियानं त्यांच्या आगामी चित्रपट 'निशांची'चा फर्स्ट लूक शेअर करून प्रेक्षकांना एक भेट दिली आहे. या चित्रपटामध्ये अ‍ॅक्शन, ड्रामा आणि कॉमेडी ही पाहायला मिळेल. या चित्रपटाचं फर्स्ट लूक मजेदार आहे, आता यावेळी रोमांचक कहाणी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाची कहाणी दोन भावांभोवती फिरते, जे एकमेकांसारखे दिसतात, परंतु वेगवेगळ्या जगात आहेत आणि त्यांचे निर्णय त्यांचं भविष्य ठरवते.

इम्तियाज अलीनं अनुराग कश्यपच्या आगामी चित्रपटाचं केलं कौतुक : इम्तियाज अलीनं त्यांच्या सोशल मीडियावर 'निशांची' गाणं शेअर करून या चित्रपटाचं कौतुक केलंय. त्यांनी आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, 'या चित्रपटाची वाट पाहा मित्रांनो!!! अनुराग कश्यप १० पैकी १०, त्याचा सर्वोत्तम!! उत्कृष्ट अभिनय मोनिका पानवा, ऐश्वर्य ठाकरे, राघवन भारद्वाज.'अनुराग कश्यपचा 'निशांची' हा चित्रपट एक धमाकेदार असणार आहे. या चित्रपटात अ‍ॅक्शन, ड्रामा आणि धमाकेदार संवाद असून यात प्रमुख भूमिकेत ऐश्वर्या ठाकरे आणि वेदिका पिंटोची केमिस्ट्री पाहायला मिळेल. आता ऐश्वर्या ठाकरेचा 'निशांची' हा चित्रपट पाहाण्यासाठी अनेकण आतुर आहेत.

'निशांची' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात ऐश्वर्या ठाकरेचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. 'निशांची' चित्रपटाच्या माध्यामातून ऐश्वर्या ठाकरे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात तो एका हाय-ऑक्टेन दुहेरी भूमिकेत दिसणार आहे. त्याच्याबरोबर वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार,मोहम्मद झीशान अयुब आणि कुमुद मिश्रा सारखे दमदार कलाकार विशेष भूमिकेत दिसणार आहेत. 'निशांची'ची निर्मिती अजय राय आणि रंजन सिंग यांनी जार पिक्चर्सच्या बॅनरखाली फ्लिप फिल्म्सच्या सहकार्यानं केली आहे. हा चित्रपट अनुराग कश्यप यांनी दिग्दर्शित केला आहे . याशिवाय प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल आणि अनुराग कश्यप यांनी चित्रपटाची कहाणी लिहिली आहे. 'निशांची' चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. ऐश्वर्या ठाकरेला त्याच्या आगामी चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.

