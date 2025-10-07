ETV Bharat / entertainment

एका दिवसाकरिता दिग्दर्शक झालो, तर शिवराज्याभिषेकाचं दृष्य चित्रित करायला आवडेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'महाराष्ट्र आणि सिनेमा-भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचे भविष्य' या थीम अंतर्गत अभिनेता अक्षय कुमारनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिलखुलास मुलाखत घेतली.

If I Were a Director for a Day, I would like to Depict Chatrapati Shivaji Maharaj Coronation - CM Fadnavis
अभिनेता अक्षय कुमार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 2:03 PM IST

मुंबई : "जर मी एका दिवसासाठी दिग्दर्शक झालो, तर पहिला सीन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा असेल. कारण, वर्षानुवर्षांच्या गुलामगिरीनंतर त्यांनी महाराष्ट्राला स्वराज्यसूर्य दाखवला, स्वराज्याची स्थापना केली," असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (10 ऑक्टोबर) काढले. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) यांच्याद्वारे आयोजित फिक्की फ्रेम्सच्या 25 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन मंगळवारी मुंबईतील फेअरमाँट हॉटेलमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. हे व्यासपीठ मनोरंजन उद्योगातील प्रमुख व्यक्ती, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि राजकीय नेते यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. यावर्षीच्या 'महाराष्ट्र आणि सिनेमा-भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचे भविष्य' या थीम अंतर्गत अभिनेता अक्षय कुमारनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दिलखुलास मुलाखत घेतली.

फिल्म सिटीचे आधुनिकीकरण करणार : 2000 पासून सुरू झालेले फिक्की फ्रेम्स हे मनोरंजन उद्योगातील एक अग्रगण्य व्यासपीठ आहे. दरवर्षी येथे चित्रपट, दूरदर्शन, मीडिया आणि डिजिटल कंटेंटच्या भविष्यावर चर्चा होते. या 25 व्या आवृत्तीत महाराष्ट्राच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. राज्यातील चित्रपट उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आणि भागीदारींवर चर्चा झाली. उद्घाटन समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्र हे बॉलीवूडचे केंद्र आहे आणि येथील सिनेमा उद्योग देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. सिनेमा केवळ मनोरंजन नाही, तर तो अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीचं प्रतिबिंब आहे. महाराष्ट्रात चित्रपट निर्मितीला चालना देण्यासाठी आम्ही गोरेगाव येथील फिल्म सिटीचं आधुनिकीकरण करत आहोत. यामुळं जागतिक स्तरावर चित्रपट निर्मिती आकर्षित होऊन रोजगाराच्या संधी वाढतील," असं त्यांनी जाहीर केलं.

अनिल कपुरांना विचारला जाब : राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या चित्रपटांबाबत चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल कपूर यांच्या 'नायक' चित्रपटाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "चित्रपट भावनांना प्रेरणा देतात आणि काही शिकवतात. 'नायक'नं मला प्रभावित केलं, पण त्यामुळं अपेक्षाही वाढल्या. या चित्रपटात अनिल कपूर एका दिवसात मुख्यमंत्री होऊन जग बदलतो. मी जिथं जाईन, तिथं लोक म्हणतात, 'नायक'नं एका दिवसात जग बदललं, तुम्ही का नाही?." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हसत एक किस्सा सांगितला की, अनिल कपूरांना भेटल्यावर त्यांनी विचारलं, "तुम्ही 'नायक' का बनवला? कारण या चित्रपटामुळं तुम्ही नायक झाला आणि आम्ही नालायक!, चित्रपटांनी भावना जिवंत ठेवल्या आहेत, कारण राजकारणातील एकसारखेपणा भावनांना कुंठित करतो, पण सिनेमा त्या सामान्य माणसासारख्या ठेवतो," असंही त्यांनी नमूद केले.

मराठी चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन देणार : मराठी चित्रपटसृष्टीवर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी नाट्यसाहित्यातील नवनिर्मितीचे कौतुक केलं. ते म्हणाले, "मराठी थिएटरनं मराठी चित्रपटांना बळ दिलं आहे. देशातील इतर भाषिक थिएटर कमी होत असताना, मराठी थिएटर नवीन प्रयोग करत आहे आणि अभिव्यक्तीचं उदाहरण कायम ठेवत आहे. मराठी प्रेक्षक उत्साही आहेत; नाटके हाउसफुल होतात. काही नाटकांनी 10 हजार प्रयोगांचा विक्रम केला आहे." याचबरोबर, 'नटरंग', 'दशावतार' आणि 'सखाराम बाइंडर' यांसारख्या चित्रपट आणि नाटकांचा त्यांनी उदाहरणादाखल उल्लेख केला. पूर्वी मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळवणं कठीण होतं, पण आता दोन मराठी चित्रपट एकाच दिवशी प्रदर्शित होऊन यशस्वी होत आहेत. सरकार मराठी चित्रपटसृष्टीला प्रोत्साहन देईल आणि गोरेगाव फिल्म सिटीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बनवेल," असंही त्यांनी सांगितलं.


Gen Z ला मराठी चित्रपटांशी जोडा - अक्षय कुमार : अक्षय कुमारनं जनरेशन झेड (Gen Z) ला मराठी चित्रपटांशी जोडण्याबाबत महत्त्वाची सूचना केली. तो म्हणाला, "मी मराठी सिनेमाचा चाहता आहे. इथल्या कथा वेगळ्या आणि प्रभावी आहेत. Gen Z मध्ये मराठी सिनेमा लोकप्रिय करण्याचा काही प्लॅन आहे का?", असा सवाल त्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "नव्या पिढीला मराठी चित्रपटांशी जोडण्याचा हा मंत्र तुम्ही दिलात. आम्ही यावर विशेष प्रयत्न केले नव्हते, पण आता यावर काम करू. मराठीत सर्जनशीलता आहे आणि सरकार मराठी चित्रपटांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रयत्न करेल," असं त्यांनी आश्वासन दिलं.


जुहू ते कुलाबा प्रवासात दाढी वाढायची :मुलाखतीत मुंबईच्या विकासावरही चर्चा झाली. अक्षय कुमारनं हलक्या-फुलक्या अंदाजात सांगितलं, "मी जुहूला राहतो, माझे शूटिंग कुलाब्यात असते. पूर्वी जुहू ते कुलाबा जाण्यात इतका वेळ लागायचा की, दाढी करून निघालो तरी पोहोचल्यावर पुन्हा दाढी वाढायची. आता इन्फ्रास्ट्रक्चरमधील सुधारणांमुळं काही मिनिटांत पोहोचतो." यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हसत सहमती दर्शवली आणि सांगितलं की, "महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासानं प्रवास सुलभ झाला आहे." दरम्यान, गृहमंत्री म्हणून सायबर क्राइमबाबत बोलताना ते म्हणाले, "चित्रपटांपेक्षा प्रत्यक्ष गुन्हे अधिक भयानक असतात. पोलिसांवर प्रचंड ताण आहे, हे खरं आहे. त्यांचा ताण कमी करण्यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलत आहेत."

