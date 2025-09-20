हृतिक रोशन ऋषभ शेट्टीच्या 'कांतारा: चॅप्टर १'चा हिंदी ट्रेलर करणार लॉन्च, तारीख आणि वेळ येथे पाहा...
ऋषभ शेट्टी स्टारर 'कांतारा: चॅप्टर १'चा ट्रेलर कधी आणि किती वाजता प्रदर्शित होईल ते जाणून घ्या.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2025 at 5:03 PM IST
मुंबई : साऊथ स्टार ऋषभ शेट्टी अभिनीत 'कांतारा: चॅप्टर १' हा चित्रपट काही दिवसात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १'च्या ट्रेलरची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. होम्बाले यांनी काल एक पोस्ट जारी करून रिलीजची तारीख जाहीर केली. आता, 'कांतारा: चॅप्टर १'ची वाट पाहणाऱ्या हिंदी भाषिक प्रेक्षकांसाठी चित्रपट निर्माते एक भेट घेऊन येत आहे. बॉलिवूड सुपरस्टार हृतिक रोशन 'कांतारा: चॅप्टर १'चा हिंदी ट्रेलर लॉन्च करणार आहे. आता ही बातमी हृतिकच्या चाहत्यांसाठी खूप विशेष आहे.
ट्रेलर कधी प्रदर्शित होईल : होम्बाले यांनी आज, २० सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ही माहिती शेअर केली. होम्बाले फिल्म्सनं त्यांच्या ट्विटर आणि इंस्टाग्राम हँडलवर एक पोस्ट जारी केली आहे, ज्यामध्ये 'कांतारा: चॅप्टर १' या चित्रपटाच्या पोस्टरवर हृतिक रोशन असल्याचा दिसत आहे. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, 'जेव्हा दोन सुपरस्टार भेटतील, तेव्हा 'कांतारा: चॅप्टर १'चा हिंदी ट्रेलर प्रतिभावान अभिनेता हृतिक रोशन लॉन्च करेल. अधिक दिग्गज आणि अधिक भाषांमध्ये, 'कांतारा: चॅप्टर १' जगभरात धुमाकूळ घालेल. हा ट्रेलर २२ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२:४५ वाजता प्रदर्शित होईल.'
'कांतारा: चॅप्टर १'बद्दल : २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'कांतारा'चा हा चित्रपट दुसरा भाग आहे. 'कांतारा चॅप्टर १' या चित्रपटात ऋषभ शेट्टी त्याच्या पात्राची पार्श्वभूमी आणि पूजा करण्यासाठी जंगलात गेलेले त्याचे वडील कसे गायब झाले आणि एका शक्तिशाली शक्तीनं कसे वेढले गेले हे देखील या चित्रपटात उघड केले जाईल. या चित्रपटात एक वडील आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी त्याच्या शरीरात प्रवेश करतो आणि वाईट शक्तींचा नाश करतो हे देखील दाखवले जाईल. 'कांतारा चॅप्टर १' २ ऑक्टोबर रोजी दसऱ्याच्या दिवशी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. आता प्रेक्षकांना या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर धमाकेदार कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.
हेही वाचा :