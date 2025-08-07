मुंबई : अभिनेता हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या बहुप्रतीक्षित अॅक्शन स्पाय ड्रामा 'वॉर २'च्या रिलीजसाठी फक्त ८ दिवस शिल्लक आहेत. यानंतर हृतिक आणि ज्युनियर एनटीआर दोघेही बॉक्स ऑफिसवर धमाका करणार आहेत. दोन्ही स्टार्सच्या चाहत्यांमध्ये 'वॉर २'बद्दल प्रचंड उत्साह आहे. या चित्रपटाची अनेकजण आतुरनं वाट पाहत आहेत. यापूर्वी 'आवन-जावन' चित्रपटाचे पहिले गाणं रिलीज झालं, ज्यामध्ये हृतिक रोशन आणि कियारा अडवाणी यांच्यात हॉट केमिस्ट्री दिसून आली होती. आता 'वॉर २' चित्रपटाच्या दुसऱ्या गाण्याचा टीझर 'जनाब-ए-आली' आला आहे. ६ ऑगस्ट रोजी निर्मात्यांनी या गाण्याआधी हृतिक-ज्युनियर एनटीआरची झलक दाखवली आहे.
'जनाब-ए-आली'चा टीझर: 'जनाब-ए-आली' या गाण्याच्या टीझरमध्ये दाखवले आहे की, हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर फक्त युद्धभूमीवर आमनेसामने येणार नाहीत, तर त्यांच्यात नृत्याच्या मैदानावरही मोठी स्पर्धा पाहायला मिळेल. 'जनाब-ए-आली' या गाण्याच्या टीझरमध्ये हृतिक आणि ज्युनियर एनटीआर काउंटर डान्सिंग स्टेप्स करताना दिसत आहेत. आता दोन्ही स्टार थिएटरमधील वातावरण बदलणार आहे. दरम्यान 'जनाब-ए-आली' हे गाणं ऑनलाइन प्रदर्शित होणार नाही, तर चित्रपटाबरोबरच थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. निर्मात्यांनी प्रेक्षकांबरोबर हा मोठा खेळ खेळला आहे. आता दोन्ही स्टारचं हे गाणं पाहण्यासाठी प्रेक्षक थिएटरमध्ये गर्दी करतील.
'वॉर २' कधी प्रदर्शित होणार?: 'वॉर २' चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रदर्शित होणार आहे . या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अयान मुखर्जी यांनी केलंय. 'वॉर २' चित्रपटात हृतिक रोशन, ज्युनियर एनटीआर,आशुतोष राणा आणि कियारा अडवाणी यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट यशराज बॅनरखाली तयार करण्यात आला आहे. चित्रपटाचा पहिला भाग २०१९ मध्ये प्रदर्शित झाला होता, ज्यानं भारतात ३०० कोटींपेक्षा जास्त आणि जगभरात ४७४ कोटी रुपयांची कमाई केली होती. आता निर्मात्यांना 'वॉर २' या चित्रपटाबद्दल देखील खूप अपेक्षा आहेत.
हेही वाचा :