'वॉर २' चित्रपट होईल ओटीटीवर प्रदर्शित, कुठे आणि कधी पाहू शकणार जाणून घ्या...

'वॉर २' लवकरच ओटीटी प्लेटफॉर्मवर रिलीज होणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षक काही दिवसात घरी बसून पाहू शकणार आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 11:18 AM IST

मुंबई - 'वॉर २' हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी म्हणजेच स्वातंत्र्यदिनाच्या आठवड्यात रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला होता. हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर अभिनीत या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर रजनीकांतच्या 'कुली'ला जोरदार टक्कर दिली होती. वायआरएफ स्पाय युनिव्हर्सचा सहावा चित्रपटाला प्रेक्षकांचा संमिश्र प्रतिसाद मिळाला होता. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना घरी पाहायला मिळणार आहे. 'वॉर २' आता ओटीटीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. हा चित्रपट कुठे आणि कधी तुम्ही पाहू शकला याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'वॉर २' ओटीटीवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होईल? : 'वॉर २' हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणार आहे. आता याची अधिकृत तारीख ही समोर आलेली नाही. तरी हा चित्रपट २५ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होईल असं सध्या म्हटलं जात आहे. आता प्रेक्षक हृतिक रोशन, ज्युनियर एनटीआर आणि कियारा अडवाणी यांचा हा अ‍ॅक्शन सिनेमा पाहून आपले मनोरंजन करू शकतात. दरम्यान 'वॉर २' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर सॅकनिल्कच्या मते यानं देशात २३७.२९ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या चित्रपटानं हिंदी आवृत्तीतून १७८ कमाई केली. तसेच जगभरात ३६५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे.

'वॉर २' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात हृतिक रोशननं कबीरची भूमिका केली आहे, जो एक माजी टॉप रॉ एजंट आहे, तो एक गुंड बनला आहे. आता त्याला भारत सरकारला पकडायचं आहे. यानंतर मेजर विक्रम (ज्युनियर एनटीआर) ला कबीरला थांबवण्याचं कठीण काम दिलं जातं. तसेच कर्नल लुथ्रा (आशुतोष राणा) यांची मुलगी काव्या (कियारा अडवाणी) ही पूर्वी कबीरची गर्लफ्रेंड असते. १५ वर्षांपूर्वी या दोघांमध्ये प्रेम असते. तसेच या चित्रपटामध्ये अनिल कपूरनं नवीन रॉ प्रमुख विक्रांत कौल म्हणून भूमिका केली आहे. 'वॉर २'नं बॉक्स ऑफिसवर पाहिजे तशी कमाई केली नाही. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अयान मुखर्जी यांनी केलं आहे.

