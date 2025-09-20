ETV Bharat / entertainment

आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीत 'होमबाउंड'नं पटकावलं स्थान, वाचा सविस्तर...

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI)नं २०२६च्या ऑस्करसाठी भारतीय चित्रपटांच्या अधिकृत प्रवेशिकांची घोषणा केली आहे. ऑस्करसाठी होमबाउंड चित्रपटाची निवड झाली आहे.

Homebound movie
'होमबाउंड' चित्रपट ('होमबाउंड' चित्रपट पोस्टर)
मुंबई : ९८वा अकादमी पुरस्कार सोहळा १५ मार्च २०२६ रोजी लॉस एंजेलिसमधील डॉल्बी थिएटरमध्ये होत आहे. आज, १९ सप्टेंबर रोजी, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI)नं २०२६च्या ऑस्करसाठी आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीत भारताची अधिकृत प्रवेशिका जाहीर केली आहे. चित्रपट निर्माता करण जोहरच्या प्रॉडक्शन हाऊसचा 'होमबाउंड' चित्रपटाची निवड करण्यात आली आहे. २०२६ च्या ऑस्करसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका शुक्रवारी कोलकाता येथे जाहीर केली गेली. 'होमबाउंड' हा चित्रपट निवडण्यात आल्यानंतर जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांचे चाहते देखील खुश झाले आहेत.

'होमबाउंड' या चित्रपटाला ऑस्करसाठी निवडण्यात आलं : धर्मा प्रॉडक्शन निर्मित हा चित्रपट २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहामध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान अकादमी १६ डिसेंबर रोजी आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्मसाठी त्यांची शॉर्टलिस्ट जाहीर करेल. यानंतर २२ जानेवारी रोजी अंतिम पाच नामांकने जाहीर केली जाईल. दरम्यान अकादमी पुरस्कार १५ मार्च २०२६ रोजी होत आहे. 'होमबाउंड' या चित्रपटामध्ये जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा यांनी प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. हा चित्रपट खूप भावनिक असून जीवनातील संघर्षांवर आधारित आहे.

करण जोहरनं शेअर केली पोस्ट : तसेच १९५७ पासून भारत ऑस्करसाठी चित्रपट सादर करत आहे. भारतातील मेहबूब खानचा 'मदर इंडिया' हा देशातील पहिला ऑस्कर-नामांकित चित्रपट बनला होता. हा चित्रपट खूप गाजला होता. गेल्या वर्षी किरण रावचा 'लापता लेडीज' हा चित्रपट भारताचे प्रतिनिधित्व करत होता, मात्र हा चित्रपट टॉप १५ शॉर्टलिस्टमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. यानंतर या चित्रपटाच्या टीमनं निराशा व्यक्त केली. हा चित्रपट देखील महिलेल्याच्या संघर्षांवर आधारित होता. 'लापता लेडीज' अनेकांना पसंत आला होता. आता अनेकांना करण जोहरच्या प्रॉडक्शन हाऊसचा 'होमबाउंड' चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत. हा चित्रपट ऑस्करसाठी निवडण्यात आल्यानंतर करण जोहरनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट शेअर केली आहे.

