'कांतारा: चॅप्टर १'च्या विलक्षण जगाला आकार देण्यासाठी होम्बाले फिल्म्सनं देशभरातून कामगारांची केली नियुक्ती...

'कांतारा: चॅप्टर १' हा चित्रपट धमाकेदार असणार आहे. या चित्रपटाला विलक्षण बनविण्यासाठी होम्बाले फिल्म्सनं देशभरातून कामगारांची नियुक्ती केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 13, 2025 at 5:28 PM IST
मुंबई : होम्बाले फिल्म्सचा 'कांतारा: चॅप्टर १' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या सर्वाधिक प्रतीक्षेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. २०२२ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'कांतारा' बॉक्स ऑफिसवर सर्वात हिट ठरला होता. आता या चित्रपटाच्या प्रीक्वलकडून प्रेक्षकांना खूप अपेक्षा आहेत. 'कांतारा'चा प्रीक्वल हा धमाकेदार कमाई करेल असं सध्या दिसत आहे. कारण या चित्रपटासाठी कारागीर आणि क्रू मेंबर्स वेगवेगळ्या राज्यांमधून आले आहेत. चित्रपटाच्या जुन्या जगाला पुनरुज्जीवित करण्यात विशेष योगदान सध्या दिलं जात आहे. 'कांतारा: चॅप्टर १' निःसंशयपणे या वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी असणार सध्या असं अनेकजण म्हणताना दिसत आहेत.
देशभरातून बोलविण्यात आले कामगार : कथेपासून ते त्याच्या कलाकारांपर्यंत या चित्रपटावर सुक्ष्म स्वरुपात काम सुरू आहे. हा चित्रपट भव्य पद्धतीनं सादर केला जाणार आहे. या चित्रपटासाठी, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि इतर ठिकाणांहून कारागीर आणि क्रू मेंबर्स आणले गेले आहेत. चित्रपटाच्या जुन्या जगाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रत्येक कारागीर आणि क्रू मेंबर्स हे मेहनत करत आहेत. दरम्यान हे पाऊल एका टेकडीवर असलेल्या एका विशाल मंदिराला आकार देण्यासाठी उचलण्यात आले होते. निर्मात्यांना हे मंदिर दीर्घकाळ टिकावे आणि दशकांपर्यंत पाहिले जावे अशी इच्छा होती.
'कांतारा: चॅप्टर १' चित्रपटाबद्दल : होम्बाले फिल्म्सचा 'कांतारा: चॅप्टर १' हा त्यांच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. त्यांच्या क्रिएटिव्ह टीममध्ये संगीत दिग्दर्शक बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमॅटोग्राफर अरविंद कश्यप आणि प्रोडक्शन डिझायनर विनेश बांगलन यांचा समावेश आहे, ज्यांनी चित्रपटाच्या मजबूत दृश्य आणि भावनिक कथेला आकार दिला आहे. तसेच होम्बाले फिल्म्स २०२२ च्या या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाचा वारसा पुढं नेण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही. 'कांतारा: चॅप्टर १'साठी निर्मात्यांनी एका मोठ्या युद्ध दृश्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांची नियुक्ती केली आहे, ज्यामध्ये ५०० हून अधिक कुशल सैनिक आणि ३,००० लोक सहभागी आहेत. २५ एकरांवर पसरलेल्या संपूर्ण शहरात, खडकाळ भूभागात ४५-५० दिवसांच्या कालावधीत हा दृश्य चित्रित करण्यात आला, ज्यामुळं तो भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या दृश्यांपैकी एक बनला आहे. हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी जगभरात कन्नड, हिंदी, तेलुगू, मल्याळम, तमिळ, बंगाली आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.
