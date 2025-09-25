ETV Bharat / entertainment

हॉलिवूड गायिका रिहानाच्या घरी छोटी परी दाखल, काय ठेवलं नाव जाणून घ्या...

हॉलिवूड गायिका रिहानानं मुलीला जन्म दिला आहे. आता गायिकानं काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.

Hollywood singer Rihanna
हॉलिवूड गायिका रिहाना (Hollywood singer Rihanna (X Post))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 10:42 AM IST

मुंबई - हॉलिवूड गायिका रिहानानं तिच्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. ती तिसऱ्यांदा आई झाली आहे. १३ सप्टेंबर रोजी रिहानानं एका मुलीला जन्म दिला. आता तिनं सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये तिच्या मुलीची झलक दिसत आहे. फोटोमध्ये रिहाना आपल्या मुलीला हातात घेवून असल्याची दिसत आहे. तिनं तिच्या मुलीच्या जन्माची घोषणा करण्यानंतर सोशल मीडियावर तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे. तसेच गायिकेनं आपल्या मुलीची झलकसह नावही जाहीर केलं आहे. तिनं तिच नाव रॉकी आयरिश मेयर्स ठेवलंय. शेअर केलेल्या फोटोत आई आणि मुलीनं गुलाबी रंगाचे कपडे घातले आहेत. या फोटोंमध्ये आई आणि मुलगी दोघेही सुंदर दिसत आहेत.

हॉलिवूड गायिका रिहाना झाली पुन्हा एकदा आई : दरम्यान रिहानाचं आणि रॅपर रॉकीचे तिसरे अपत्य आहे. रिहानानं पोस्ट शेअर झाल्यानंतर एकानं चाहत्यानं लिहिलं, 'ती एका गोंडस डॉलसारखी आहे, अभिनंदन.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'बाळ आणि आई खूप सुंदर दिसत आहे.' आणखी एकानं लिहिलं 'खूप छान अभिनंदन.' याशिवाय अनेकजण तिच्या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून अभिनंदानाचा वर्षाव करत आहेत. तसेच या पोस्टला अनेकजण लाईक देखील करत आहे.

रिहाना आणि रॉकी यांची प्रेमकहाणी : २०२२ मध्ये रिहाना आणि रॉकी पहिल्यांदाच पालक झाले. त्यानंतर २०२३ मध्ये रिहानानं दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला. आता ती तिसऱ्यांदा आई झाली आहे. तसेच पहिल्यांदाच आई झाल्यानंतर रिहाना खूप आनंदी झाली होती. तिनं जवळपास एक वर्ष चाहत्यांना तिच्या मुलाचे नाव काय ठेवले आहे, याबद्दल माहिती दिली नव्हती. यानंतर तिनं एका वर्षानंतर खुलासा केला की, तिच्या बाळाचे नाव RZA आहे. दरम्यान हॉलिवूडमधील रिहाना आणि रॉकी प्रसिद्ध जोडप्यांपैकी एक आहे. २०१२च्या MTV म्युझिक व्हिडिओ अवॉर्ड्सच्या रिहर्सल दरम्यान या दोघांची भेट झाली होती. त्यावेळी त्यानं रिहानाच्या 'कॉकीनेस (लव्ह इट)' गाण्याचे रीमिक्स सादर केलं होतं. यानंतर या दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली. त्यानंतर त्यांनी डायमंड वर्ल्ड टूरची सुरुवात केली. दरम्यान दोघेही बऱ्याच दिवसांपासून एकत्र आहेत.

