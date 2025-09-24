ETV Bharat / entertainment

हितेन तेजवानी स्टारर 'मानो या ना मानो - एनिथिंग इज पॉसिबल' चित्रपट 'या' दिवशी होईल रिलीज...

अभिनेता हितेन तेजवानी आणि राजीव ठाकूर अभिनीत 'मानो या ना मानो - एनिथिंग इज पॉसिबल' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 5:23 PM IST

मुंबई - अभिनेता हितेन तेजवानी, कपिल शर्मा शो फेम राजीव ठाकूर आणि शिखा मल्होत्रा यांचा 'मानो या ना मानो' हा चित्रपट ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हॉलिवूड क्लासिक 'द मॅन फ्रॉम अर्थ' च्या अधिकृत रिमेकच्या निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. हा चित्रपट एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करतो, मानव पृथ्वीवर १४,००० वर्षे टिकू शकेल का? या चित्रपटात एक अनोखी कथा आहे, जी यापूर्वीच्या कोणत्याही हिंदी चित्रपटापेक्षा वेगळी आहे. या अनोख्या थीमवर आधारित, ही कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवेल याबद्दल खात्री आहे. 'मानो या ना मानो - एनिथिंग इज पॉसिबल' हा चित्रपट इंग्रजी सबटायटल्ससह हिंदीमध्ये प्रदर्शित होत आहे. विजय एम. जैन निर्मित, हा चित्रपट योगेश पगारे दिग्दर्शित करत आहेत. साय-फाय इंडियन फिल्म्सच्या बॅनरखाली फॉलिंग स्काय एंटरटेनमेंटच्या सहकार्यानं तयार झालेल्या या चित्रपटाची निर्मिती रिचर्ड शेंकमन आणि एरिक डी. विल्किन्सन यांनी केली आहे. या चित्रपटाची कहाणी जेरोम बिक्सबी यांची आहे. याशिवाय पटकथा आणि संवाद जेरोम बिक्सबी आणि योगेश पगारे यांनी लिहिले आहेत. तसेच चित्रपटाला संगीत सिद्धार्थ साहा यांनी दिलं आहे.

योगेश पगारे यांनी सांगितलं चित्रपटाबद्दल : दिग्दर्शक योगेश पगारे यांनी सांगितलं की, "हा चित्रपट हॉलिवूडच्या क्लासिक 'द मॅन फ्रॉम अर्थ'चा अधिकृत रिमेक असला तरी, त्याची पटकथा हिंदी चित्रपटाच्या दृष्टिकोनातून तयार करण्यात आली आहे. ही कथा रोमांचक आहे. एका रात्री, वंश मेहताच्या वाढदिवसाच्या आणि इतिहासाचे प्राध्यापक मानव कुमार यांच्या निरोप समारंभासाठी एका घरगुती पार्टीत अनेक मित्र भेटतात. मानव त्याच्या मित्रांना सांगतो की, त्यानं वयाच्या ४० व्या वर्षानंतर वृद्धत्व थांबवले आणि गेल्या १४,००० वर्षांपासून पृथ्वीवर राहत आहे, तेव्हा एक धक्कादायक खुलासा होतो. काहीजण हसतात, तर काहींना धक्का बसतो! मानव हा विनोद करत आहे का? की तो खरोखर 'चिरंजीवी' (अमर) आहे? माणूस कायमचा जगू शकतो का? त्यासाठी तुम्हाला चित्रपट पाहावा लागेल."

निर्माते विजय एम. जैन यांनी व्यक्त केल्या भावना : निर्माते विजय एम. जैन यांनी याबद्दल सांगितलं की, "मानो या ना मानो" हा चित्रपट प्रेक्षकांना रोमांच आणि उत्साहाच्या प्रवासावर घेऊन जाईल. हितेन तेजवानी, राजीव ठाकूर आणि शिखा मल्होत्राचे अभिनय हे मुख्य आकर्षण आहेत, तर निहार ठक्कर, पूर्णिमा नवानी, हंसी श्रीवास्तव आणि संजीव शुभा श्रीकर हे देखील महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये आहेत." या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना मोठे रहस्य पाहायला मिळणार आहे.

