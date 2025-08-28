मुंबई : लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्यपूर्वकाळात सुरू केलेल्या गणेशोत्सवाचे उत्सवाचे प्रयोजन आणि पावित्र्य अबाधित ठेवणाऱ्या काही मंडळापैकी एक मंडळ म्हणजे हिंदू कॉलनी गणेशोत्सव मंडळ. उत्सवातील कोणत्याही गोष्टीचे व्यावसायिकीकरण न करता आणि दर्जाच्या बाबतीत तडजोड न करता उत्सवाचे पावित्र्य राखत गेली अनेक वर्षे हिंदू कॉलनी गणेशोत्सव दिमाखात अखंड सुरू आहे. पैशाचे ओंगळवाणे प्रदर्शन टाळून अत्यंत दर्जेदार कार्यक्रम देणे हा मंडळाच्या पूर्वापार परंपरेचा भाग आहे. व्यावसायिकीकरण टाळताना स्थानिकांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्याची परंपरा मंडळानं टिकवून ठेवली आहे. त्याचवेळी परिसरातील आबालवृद्धांना एकत्न पाहता येतील, अशा दर्जेदार मराठी नाटकांचे प्रयोग आणि संगीताचे कार्यक्रम या मंडळाच्या उत्सवाची शान वाढवतात. हे प्रयोग विनामूल्य सादर केले जातात. शिस्त, वक्तशीरपणा, नेटके आयोजन आणि रसिकांची भरभरून मिळणारी दाद यामुळं दरवर्षी नवनवीन नाटके सादर केली गेली आहेत.
विविध स्पर्धा आणि कलागुण दर्शन : स्थानिक रहिवाशांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कलागुणांना वाव मिळेल अशा कार्यक्रमाचे नेटके आयोजन हे या मंडळाचे वैशिष्ट्य आहे. यंदा गणेशाच्या आगमनापासुून विसर्जनापर्यंतच्या प्रत्येक दिवशी बुद्धिबळ, चित्रकला, बॅडमिंटन, फुटबॉल या खेळांच्या स्पर्धा तर बुद्धीला चालना देणाऱ्या वक्तृत्व, पाठांतर स्पर्धा असा भरगच्च कार्यक्रम या मंडळाकडून आयोजित केला गेलेला आहे. त्याचबरोबर सुरुवातीपासूनच गणेश मंडळांमध्ये खेळाला जाणारा हाऊजी हा गंमतीशीर खेळ खेळण्याची परंपरा अजूनही मंडळानं जपली आहे. एकूणच काय तर मराठी माणसाचा गणेशोत्सव कसा असतो? तर हिंदू कॉलनीच्या गणेशोत्सवासारखा असतो असे स्थानिक रहिवासी अभिमानाने सांगतात.
गणेशोत्सवाच्या जुन्या आठवणी : हिंदू कॉलोनीचे रहिवासी प्रकाश जोशी नुन्य आठवणींमध्ये रंगताना सांगतात, गणेशाच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंतच्या प्रत्येक रात्रीत मराठी हिंदी गाण्यांचा ऑर्केस्ट्रा, मराठी नाटकं, नाट्य आणि भावगीतांचा भावसरगम अशा स्थानिक कार्यक्रमाबरोबरच, हजारासिंग, दीदार सिंग, विनोद गीध यांच्या ऑर्केस्ट्रांना मिळणारा प्रतिसाद एवढा प्रचंड असायचा की, मंडपात मुंगी शिरायला ही जागा उरायची नाही. गाजलेली हिंदी गाणी नवोदित गायकांकडून प्रत्यक्ष ऐकणे याचं प्रचंड आकर्षण तेव्हा सर्वांनाच असायचं. ऑर्केस्ट्रांमध्ये नव्यानं दाखल झाली ती इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सेक्सोफोन, ऍक्रोडियन अशा वाद्यांचा उल्लेख जाहिरातीत आवर्जून केला जायचा. अशी वाद्य प्रेक्षकांच्या आग्रहाखातर त्यावर वेगळी गाणी वाजवून सादर केली जायची. आताशा मंडपात दिसणाऱ्या पंखे खुर्च्या त्या काळात नव्हत्या. सर्व कार्यक्रम भारतीय बैठकीवर बसूनच बघितले जायचे. प्रेक्षकांच्या पसंतीच्या आणि बाहेर सहजासहजी पाहायला न मिळणाऱ्या अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमांचा समावेश गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत असायचा म्हणूनच या कार्यक्रमाचे मोठे अप्रूप आणि आकर्षण त्या काळात आम्हा सर्वांना होते, अशी आठवण जोशी सांगतात. तसेच 'संध्या छाया', 'कथा कुणाची व्यथा कोणा', 'एक होता शिंपी', 'रूपनगरची मोहना' अशी अनेक नाटकांचे प्रयोग देखील यावेळी होत असत. याशिवाय हृदयनाथ मंगेशकर नाईट, बिस्मिल्ला खान यांचे शहनाई वादन, भीमसेन जोशी यांचे गायन अशा अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमांचा अंतर्भाव झाल्यानं 1970 सालचं रौप्य महोत्सवी वर्ष प्रकर्षाने लक्षात राहिलं. वादळ वारं सुटलं, माझ्या सारंगा, मी डोलकर ही वर्षातली अत्यंत लोकप्रिय कोळीगीतं हृदयनाथ मंगेशकर यांनी सादर केलीच, शिवाय जिवलगा राहिले रे या गाण्याची दीनानाथ मंगेशकर यांची मूळ बंदीश ऐकवली. कार्यक्रम इतका रंगला की पहाटेचे साडेतीन वाजल्याची जाणीव प्रेक्षकांनाही झाली नाही. त्याचबरोबर भीमसेन जोशी यांच्या सदाबहार अदाकारीला श्रोत्यांनी दिलेली प्रचंड दाद छप्पर फाडके एवढी जबरदस्त होती. तर बिस्मिल्ला खान यांच्या सुरेल शहनाई वादनानं तृप्त झालेले श्रोते जाणीव नेनिवांच्या पलीकडे भान हरपून बसले होते, अशा हिंदू कॉलनी गणेशोत्सवाच्या आठवणी जोशी यांनी सांगितल्या.
