मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या गाजलेल्या संगीतामुळे प्रचंड लोकप्रिय झालेल्या हिमेश रेशमिया यांना मराठी प्रेक्षक आता एका वेगळ्या भूमिकेत पाहणार आहेत. आतापर्यंत त्यांनी दिलेली हिट गाणी, टीव्हीवरील उपस्थिती आणि परफॉर्मन्सेसमुळे त्यांची स्वतःची एक खास ओळख तयार झाली आहे. पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटासाठी म्युझिक प्रेझेंटर म्हणून काम करताना ते अतिशय उत्सुक असून, मराठी प्रेक्षकांकडूनही त्यांना तितकाच छान प्रतिसाद मिळेल, अशी त्यांची खात्री आहे. हिमेश रेशमिया मेलोडीज लेबलच्या माध्यमातून त्यांनी ‘नाच मोरा...’ हे गाणे सादर केले असून, हे त्यांच्या मराठी संगीत प्रवासाची दमदार सुरुवात ठरणार आहे.
हिमेश रेशमियानं केलं मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण : हिमेश रेशमियानं सोशल मीडियावर या गाण्याबद्दल भावना व्यक्त करताना लिहिलं आहे की, “मी एक भन्नाट गाणं घेऊन आलोय... तयार आहात ना? माझ्या पहिल्याच मराठी चित्रपटाच्या या गाण्याला तुम्ही मनापासून प्रेम द्याल, याची खात्री आहे.” श्रेय पिक्चर कंपनी निर्मित आणि नम्रता सिन्हा प्रस्तुत ‘सकाळ तर होऊ द्या’ या बहुचर्चित चित्रपटातील पहिलं गाणं नुकतेच प्रदर्शित झाले. या चित्रपटाद्वारे हिंदी मालिकांतून आणि वेबसीरिजमधून मोठा अनुभव घेतलेली नम्रता सिन्हा मराठीत पदार्पण करत आहेत. दिग्दर्शक आलोक जैन यांनी या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले असून, तेही मराठीत पहिल्यांदाच वेगळा प्रयोग करत आहेत. या गाण्याद्वारे अभिनेता सुबोध भावेचा एक हटके लुक प्रेक्षकांसमोर आला आहे. लांब केस, दाढी आणि कॅज्युअल पेहरावात तो या गाण्यात दिसत असून, त्याचे असे रूप प्रेक्षकांना आतापर्यंत पाहायला मिळाले नव्हते. सुबोधसोबत मानसी नाईक गुलाबी साडीतील नृत्यानं खुलली आहे. या जोडीची झलक गाण्यात पाहायला मिळते आणि त्यांची केमिस्ट्री चाहत्यांना आकर्षित करते. मध्यप्रदेशातील रम्य लोकेशनवर चित्रित करण्यात आलेले हे गाणे फिरोझ खान (बॉली-ब्रदर्स) यांनी नृत्यदिग्दर्शित केले आहे.
“नाच मोरा...” या गाण्याबद्दल : “नाच मोरा...” हे गाणे अभिषेक खणकर यांच्या ओळींवर रोहित राऊतच्या संगीतात साकारले असून, ज्युईली जोगळेकरच्या आवाजामुळं त्याला वेगळाच गोडवा प्राप्त झाला आहे. या गाण्यामुळे तरुणाईसोबतच सर्व वयोगटातील रसिक नक्कीच ताल धरतील, अशी निर्मात्यांची अपेक्षा आहे. ‘सकाळ तर होऊ द्या’चे संवाद ओंकार बर्वे आणि अंकुश मरोडे यांनी लिहिले असून, छायाचित्रण सुनील पटेल यांनी केले आहे. सिनेपोलीस या चित्रपटाचे वितरण करणार असून, हा चित्रपट १० ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार आहे.