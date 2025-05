ETV Bharat / entertainment

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या चरित्रावर आधारित काही विशेष चित्रपट आणि मालिका... - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ JAYANTI

छत्रपती संभाजी महाराज ( 'छावा' (छावा पोस्टर) )

Published : May 14, 2025 at 12:38 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 12:53 PM IST

मुंबई - 14 मे 2025 रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती आहे. संभाजी महाराज हे मराठा सम्राट छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे पुत्र होते. ते एक शूर आणि धाडसी योद्धा असण्यासोबतच धार्मिक सहिष्णुता आणि विद्वत्तेचे प्रतीक देखील आहेत.मराठा साम्राज्यासाठी त्यांनी वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी संभाजी महाराजांना १३ भाषांचं ज्ञान होतं. ते एक विद्वान लेखक आणि कवी होते. छत्रपती संभाजी महाराज यांनी औरंगजेबाच्या प्रचंड सैन्याशी लढत अनेक वर्षे मराठ्यांच्या भूमीचं रक्षण केलंय. यानंतर त्यांना जेव्हा औरंगजेबानं कैद केलं, तेव्हा त्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा आदेश दिला गेला. मात्र त्यांनी धर्मांतर करण्यास नकार दिला. यानंतर त्याला क्रूरपणे मारण्यात आले होते. दरम्यान चित्रपटसृष्टीत छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दलचे अनेक चित्रपट निर्मित करण्यात आले आहे. आज आम्ही तुम्हाला त्याच्या काही चित्रपट आणि मालिकांबद्दल सांगणार आहोत, जे तुम्ही आज नक्की पाहायला पाहिजेत. १. छावा (२०२५): विकी कौशल आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'छावा' चित्रपट हा अनेकांना खूप आवडला आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर १४ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर जगभरात ८०४.८५ कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर यांनी केलं आहे. याशिवाय या चित्रपटाची निर्मिती दिनेश विजन यांनी केलं आहे. या चरित्रात्मक चित्रपट विकी कौशलनं छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली होती.

२. धर्मरक्षक महावीर छत्रपती संभाजी महाराज: अध्याय 1 (२०२४): हा एक ऐतिहासिक चित्रपट आहे, जो संभाजी महाराजांच्या जीवनातील काही मुख्य घटनांवर प्रकाश टाकतो. या चित्रपटामध्ये ठाकूर अनूप सिंगनं छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपटही प्रेक्षकांना खूप पसंत आला होता. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन तुषार शेलार यांनी केलं आहे. ३ . शिवरायांचा छावा (२०२४): हा चित्रपट छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जीवनाला आणि शौर्याला एक आदरांजली आहे. या चित्रपटामध्ये भूषण पाटीलनं छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन दिग्पाल लांजेकर यांनी केलं आहे. 'शिवरायांचा छावा' हा चित्रपट ८ कोटीमध्ये तयार करण्यात आला आहे. ४. छत्रपती संभाजी ( 2024) : मराठा साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती संभाजी यांच्या खऱ्या जीवनावर आधारित हा चित्रपट आहे . राकेश सुभेसिंग दुलगज यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या चित्रपटात शशांक उदापूरकर मुख्य भूमिकेत आहेत. तसेच या चित्रपटात प्रमोद पवार, रजित कपूर , मृणाल कुलकर्णी यांनीही प्रमुख भूमिका केल्या आहेत. ५ . स्वराज्यरक्षक संभाजी (2017-2020) : झी५वर देखील उपलब्ध असलेली ही मराठी टीव्ही मालिका संभाजी महाराजांच्या जीवनातील चांगले आणि कठीण प्रसंग दाखवते. ही मालिका देखील प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. या मालिकेत अमोल कोहले यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली होती.

